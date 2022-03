Siena, rischio tracollo per le terme: "Il caro bollette ci fa perdere il lavoro di vent'anni"

Martina Ciliani 09 marzo 2022 a

Mentre la stagione turistica si avvicina a piccoli passi, a Siena i gestori degli impianti termali senesi non riescono a risvegliarsi assopiti dal lungo letargo della pandemia e depressi dal caro bollette. La situazione sta creando non pochi disagi all'offerta turistica cittadina, rinomata tra i tanti aspetti anche per le peculiarità termali, problemi per i gestori e per i clienti soprattutto quelli abituali che si rivolgono alle strutture per cure specifiche. “La situazione è drammatica – racconta Laura Meucci, titolare di Terme San Giovanni – ma era già fortemente precipitata prima del 24 febbraio, con incrementi del tutto fuori controllo. Abbiamo un aumento sul costo dell'energia elettrica dell'80% e sulle forniture di gas ma non è tutto. Se da una parte infatti sono più che triplicati i costi, i fatturati sono diminuiti, abbiamo infatti ridotto gli ingressi per attenerci alle norme anti Covid ”. A questo poi si è aggiunta l'impressione di poca sicurezza: “Nel loro immaginario le persone credono che le terme siano ambienti affollati, non siamo più abituati a vivere in comunità o in un spazio condiviso”. E' poi sconfortante "l'aver perso tutto il lavoro degli ultimi 20 anni per destagionalizzare le strutture termali. Perderemo tutto, apriremo in aprile e chiuderemo a novembre con pesanti ricadute sui contratti dei dipendenti e sul territorio circostante che vedrà solo 4 mesi di stagionalità all'anno. Dopo tutto quello che ci è successo - aggiunge - ci auguravamo un 2022 di ripartenza invece non vediamo ancora azioni concrete per far fronte al caro energetico”.

Da soli i gestori non ce la fanno: “Se vogliamo cambiare le fonti di approvvigionamento dobbiamo per forza essere aiutati e sostenuti con misure ad hoc per una riconversione vera e propria. Imprese del genere infatti non hanno le capacità di autofinanziarsi per affrontare una transizione simile”. Con le armi spuntate anche il direttore generale delle Terme Antica Querciolaia, Alessandro Fabbrini: “Pur avendo caldaie a pellet e un piccolo impianto solare termico che in parte ci aiuta, siamo in difficoltà. Stiamo monitorando la situazione ma con i costi più che raddoppiati non ce la facciamo, comunque – aggiunge – ci siamo messi una mano sulla coscienza e abbiamo deciso di non incrementare i prezzi dei biglietti, almeno per ora perché capiamo che le persone hanno meno disponibilità finanziarie".

C'è però una luce di speranza almeno sul fronte interventi come fa notare Enrico Caratozzolo, presidente delle Terme di Chianciano: “E' una questione di emergenza nazionale prima che locale, tutti gli attori per ora si stanno muovendo cercando interlocuzioni con il governo che dalla sua, sta cercando di risolvere una situazione disastrosa. Federterme stessa è propositiva, in attesa dei passi governativi stiamo ragionando su un'economia di scala, interventi strutturali e sull'impiego di energie alternative. C'è però - ribadisce - una seria e concreta interlocuzione con il governo. Purtroppo non possiamo pensare di risolvere queste problematiche in 24 ore". Il tempo è il vero nemico, molte strutture infatti non hanno la certezza di poter affrontare i prossimi mesi con serenità: “Quanto potrà durare ancora così? - si chiede la titolare di Terme San Giovanni – non lo sappiamo. Il nostro unico grande vantaggio è avere un 80% di clientela italiana, da questo punto di vista lavorare con un turismo di prossimità in questi anni difficili ci ha aiutato e penso che salverà i nostri prossimi mesi”.

