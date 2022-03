Siena, Montanari (Unistrasi): "Putin indegno. Spazio ai russi contro la guerra. Non interromperemo collaborazione con San Pietroburgo"

Gennaro Groppa 09 marzo 2022 a

Il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari prende una dura posizione contro l’invasione russa in Ucraina e contro il documento sottoscritto dai rettori degli atenei russi in favore di Vladimir Putin: “E’ un documento che lascia sconcertati”, scrive lo storico dell’arte, e che evidenzia “la sottomissione totale dei vertici del sistema universitario russo alla propaganda mistificatoria del presidente Putin”. Montanari ha diffuso una nota attraverso la quale esprime la posizione dell’ateneo che ha la sua sede in piazza fratelli Rosselli sulla guerra innescata dalla Russia che sta insanguinando l’Ucraina. Tuttavia, a differenza della decisione presa dall’Università di Trento, l’Università per Stranieri di Siena ha deciso di non interrompere, almeno per il momento, i rapporti e le relazioni in essere con strutture accademiche russe. E ce ne sono. Il motivo è semplice, e va ricercato nella volontà, come spiegano dallo stesso ateneo, “di ricercare il dialogo con un’altra Russia, quella accademica e scientifica, e di non chiudere i rapporti con quegli studenti che vedono nei Paesi dell’Occidente qualcosa di diverso rispetto a ciò che va dicendo Vladimir Putin”.

Dal 2020, infatti, in piazza fratelli Rosselli è aperto un ufficio di rappresentanza dell’Università statale di San Pietroburgo. Si tratta dello stesso ateneo con il quale aveva avviato una collaborazione l’Università di Trento, e con cui ora ha scelto di interrompere ogni rapporto. Lo scoppio della pandemia da Covid ha fino ad oggi rallentato le collaborazioni tra l’Unistrasi e San Pietroburgo: la collaborazione si poneva l’intento di dare vita a eventi e iniziative comuni, giornate di studio, progetti culturali e anche scambi di studenti tra i due atenei. La partnership rimane comunque al momento in essere. Così come resta attivo anche il doppio titolo, il double degree, reso possibile dalla collaborazione tra l’Università per Stranieri di Siena, più precisamente dalla laurea magistrale in Scienze linguistiche e comunicazioni interculturali, e l’Accademia russa cristiana di scienze umanistiche di San Pietroburgo. Montanari non chiude i rapporti perché spera di dialogare con una Russia differente rispetto a quella che viene espressa dalla sua attuale leadership politica. Lo stesso rettore di Unistrasi ha preso un’altra decisione, che si concretizza sul sito internet dell’ateneo. Sulla home page, infatti, compare da alcuni giorni la rubrica intitolata “Voci contro la guerra”. Al suo interno sono già stati pubblicati una decina di interventi. I testi sono stati scritti da intellettuali, operatori della comunicazione, artisti e scienziati russi e cinesi.

Alcuni di questi sono firmati, altri sono in forma anonima. “Gli interventi sono arrivati alle nostre mail – spiegano dall’Università per Stranieri di Siena – Sono stati tradotti dai nostri docenti e successivamente pubblicati sul sito internet”. Scrive il rettore Montanari nella sua presa di posizione pubblica: “Quel che è ancora peggio è che i rettori dichiarano che ‘è altresì importante non dimenticare il nostro dovere principale: portare avanti senza sosta il processo accademico e formativo, coltivare nei giovani il patriottismo e l’aspirazione ad aiutare la Russia’. Torna, in questo infelicissimo testo, quella retorica burocratica di sapore staliniano che abbiamo imparato a temere e detestare nelle pagine altissime di ‘Vita e destino’ di Vasilij Grossman. Torna il culto della personalità del capo, intrecciata al rovesciamento della verità. E torna il nazionalismo, questo nazionalismo imperialista e sanguinario, che viene elevato a scopo stesso della formazione universitaria. E’ un disastro cognitivo e morale, che a noi italiani ricorda in qualche modo la terribile pagina del giuramento di fedeltà dei professori universitari al regime fascista, nel 1931”. Ancora il rettore: “Sappiamo che la situazione in Russia è terribile, e che il dissenso è punito con durezza: ma proprio per questo, da chi ha alte responsabilità ci si aspetta la capacità di opporsi, e di incoraggiare e legittimare le tante e i tanti docenti universitari russi che stanno coraggiosamente manifestando il loro no alla oscena guerra del presidente Putin. Non potremo che prendere atto delle decisioni che potranno venire dal governo russo (che ha dichiarato l’Italia ‘Paese ostile’) o dalle singole università della Federazione, e ovviamente rispetteremo direttive europee o decreti ministeriali italiani che impongano una linea comune alle università del nostro Paese. Annulleremo ogni eventuale iniziativa ufficiale con i rettori che hanno firmato quell’indegno manifesto, ma la scelta dell’Università per Stranieri di Siena è quella di non cancellare i suoi accordi e i suoi scambi con le università russe e anzi, se possibile, di intensificare le relazioni con quella comunità scientifica e studentesca. Crediamo, infatti, che la libertà accademica sia un bene fondamentale: un bene che diventa vitale in momenti come questo. Proprio ora i professori russi e le professoresse russe che si oppongono alla guerra hanno bisogno del nostro sostegno: le università non sono i loro rettori, così come la Russia non è Putin. Da giorni diamo spazio alle voci russe contro la guerra: proprio per questo vogliamo continuare ad avere rapporti con le nostre sorelle e con i nostri fratelli russi”.

