Siena, Gran Fondo Strade Bianche: 6mila partecipanti, vincono Luca Chiesa e Sara Mazzorana

Dopo Tadej Pogacar e Lotte Kopecky, capaci di vincere rispettivamente le prove maschili e femminili della Strade Bianche per ciclisti professionisti, in Piazza del Campo a Siena domenica 6 marzo 2022 è stata la volta degli amatori e della Gran Fondo Strade Bianche. In seimila hanno partecipato alla corsa dai panorami mozzafiato, senza eguali nel mondo. Questa corsa è dunque ormai affermata anche tra gli amatori che la considerano ormai come uno degli eventi preferiti in Italia.

Con la Strade Bianche la città si colora: tanti turisti ed elogi dei ciclisti

Un Gran Fondo ancora più bianca rispetto alle precedenti edizioni perché i chilometri sono passati da 139 a 142 e soprattutto i tratti sterrati da 8 a 10 con l'esordio di Serravalle (10.7 chilometri) e dell'iconico Monte Sante Marie (11.5 chilometri) tanto caro a Fabian Cancellara e che sabato ha visto scattare lo sloveno Pogacar. Dunque oltre 22 chilometri di sterrati in più rispetto alla scorsa edizione (il 38,5% del percorso).

In Piazza del Campo a festeggiare nella prova maschile è stato Luca Chiesa, piacentino di 32 anni, che di Gran Fondo se ne intende: prima di questa edizione della Strade Bianche aveva trionfato nella mitica Nove Colli di Cesenatico (2021), ma anche nella Gallo Nero del Chianti (2018) oltre a diverse altre negli ultimi anni. Sul traguardo senese ha preceduto Mattia De Marchi e Tommaso Elettrico. La prova femminile ha visto la vittoria di Sara Mazzorana, ternana di 26 anni che vanta tre titoli italiani di Marathon Bike: ha preceduto Silvia Visaggi e Federica Baldassatici.

