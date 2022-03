Sonnini, sindaco di Chiusi: “Alta velocità ok ma con infrastrutture. La stazione deve essere una vera opportunità per tutta la provincia”

Marco Decandia 05 marzo 2022 a

a

a

L’argomento ferrovie è sempre più di attualità per Siena e la sua provincia. Lo conferma il fatto che ieri a Firenze, in occasione della presentazione del nuovo treno Blues, l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Stefano Baccelli, ha sottolineato: “Con il contratto di servizio che abbiamo in essere, investiamo qualcosa come 900 milioni per innovare completamente la flotta: 100 nuovi mezzi su 150, con l’età media dei convogli che verrà dimezzata. Sono treni molto attesi, soprattutto sulle linee che hanno avuto i dati peggiori sulla puntualità, ma anche per il materiale vetusto, come i diesel. La Siena-Empoli e la Empoli-Chiusi saranno ovviamente prioritarie”. A questo si aggiunge la questione della stazione per l’alta velocità Medioetruria, che interessa Umbria e Toscana e che coinvolge anche Chiusi, oltre ad Arezzo, Rigutino e Farneta/Santa Caterina.

In arrivo strisce pedonali sicure e count-down ai semafori: interventi per 340 mila euro



Soddisfatto il sindaco della città di Porsenna, Gianluca Sonnini, che però vuole evitare un’operazione visibilità cavalcando il Frecciarossa, se poi dietro c’è il niente. “Va fatta - spiega - una valutazione a più ampio respiro. Abbiamo una situazione di infrastrutture ferroviarie non più adeguate ai tempi che stiamo vivendo. Questo deriva da un allontanamento dell’interesse nei confronti della ferrovia che si registra in tutta la provincia di Siena. E’ vero che è prevista l’elettrificazione sulla Siena-Empoli, ma poi non c’è un contorno adeguato. L’intervento deve essere più globale. Intanto, cominciamo a capire cosa vogliono fare le istituzione del trasporto su rotaia su tutto il territorio”.



Ieri a Firenze si è parlato di investimenti sulle cosiddette tratte lente, come appunto la Siena-Empoli e la Siena-Chiusi.

Sarebbero importanti per creare una dorsale nel Senese e avvicinare il capoluogo da un lato a Firenze e dall’altro a Roma, passando appunto da Chiusi. Davanti a una simile riorganizzazione, acquista un senso anche l’Alta velocità, che a quel punto è in grado di connetterci non solo con il resto d’Italia, ma anche con l’Europa. Però non ci si può focalizzare esclusivamente sulla collocazione dello scalo, sarebbe solo un intervento a spot. Ripeto, la valutazione deve essere più ampia.

Ritiene dunque che Siena sia indietro per poter accogliere l’Alta velocità?

Non dico questo. Però mi sembra che il ragionamento, al momento, sia solo su dove collocare la Medioetruria, senza preoccuparsi di tutta una serie di servizi su cui sarebbe importante intervenire. Come appartenente all’Unione dei Comuni della Valdichiana senese, Chiusi ha già individuato da tempo, nel proprio piano strutturale, dove fare la stazione dell’Alta velocità, ovvero a Montallese, al confine con Montepulciano. Quello che nell’Aretino viene fatto per Foiano della Chiana, Cortona e Castiglion Fiorentino, noi lo abbiamo già messo in atto da un paio di anni. Si tratta di un luogo ideale perché permette un parallelismo tra il collegamento lento con Siena e la direttissima. Se si deve fare una stazione, è fondamentale che sia facilmente raggiungibile con il treno, in modo da elevare ulteriomente una situazione che già vede Chiusi come importante snodo di raccordo con Orvieto, con l’Umbria e con tutta la parte del Trasimeno. Siccome sono in arrivo fondi, non si può ridurre il ragionamento solo a Medioetruria, ma occorrono investimenti anche in prospettiva di attrattività turistica.

Stazione di alta velocità Umbria-Toscana: c'è la bozza del piano per la Medioetruria



Quali sarebbero le priorità, se dipendesse da lei?

L’elettrificazione totale da Chiusi fino a Empoli e il miglioramento dei servizi, specialmente per i pendolari negli orari di punta, mentre nel resto della giornata si potrebbero avere convogli cadenzati in grado di garantire tempi di percorrenza minori, o magari un numero di fermate maggiori, utili per chi viene in visita.

Qual è stata l’esperienza di Chiusi con il Freccia Rossa fino a qui?

Dal 2020, come in tutti gli aspetti della vita sociale, si è fatto sentire l’impatto del Covid. C’è stata una minore circolazione di persone, e molti hanno preferito spostarsi con la propria auto. Questo ha portato riduzioni rispetto al primo anno di attivazione, ma resta un servizio utile a tutta la provincia. Storicamente, il collegamento tra Roma e Firenze ha sempre visto la stazione di Chiusi tra quelle di riferimento, insieme a Orte, Orvieto, Arezzo. Ora andrà trovato il punto migliore per continuare a servire i territori. Il nostro scalo è equidistante da Firenze e da Roma, e quindi può coprire un’area vasta, con le prevedibili ricadute di tipo economico e turistico. Il discorso abbraccia l’intera Valdichiana, la Valdorcia e l’Amiata. E potenzialmente anche altre zone, con adeguate infrastrutture per raggiungerle”.

Pay Care, contratto di solidarietà per 41 lavoratori: durerà un anno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.