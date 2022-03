Palio di Siena, 152 domande di iscrizione all'Albo del Protocollo equino 2022

03 marzo 2022 a

E' ufficiale la lista dei cavalli per i quali è stata presentata richiesta di iscrizione all'Albo del Protocollo equino 2022 del Comune. I termini per le domande scadevano ieri (2 marzo 2022) alle 12, e ne sono arrivate 152.

Tra i nomi, ci sono anche quelli che, se (come pare probabile) sarà possibile disputare i Palii dopo due anni di stop, sono in grado di far sognare e saltare i popoli anche se l'emergenza Covid ha appesantito la loro carta di identità. Remorex e Rocco Nice, a dispetto dei loro 12 anni, insieme a Tale e Quale (10) sono in cima a tutte le liste dei desideri, ma anche Schietta (11) e Violenta da Clodia (9) avranno tutti gli occhi puntati addosso, tanto in provincia che sul tufo. Trattandosi di una ripartenza dopo una lunghissima pausa, il fatto di aver sperimentato almeno una volta l'elettricità di una Carriera sarà una nota di merito in più per barberi come Remistirio (12), Rombo de Sedini (12), Techero (10) o Una per Tutti (9), tanto per citarne alcuni, per non parlare di Tabacco (10) e soprattutto Tottugoddu (10), che nella sua unica apparizione (agosto 2019 nell'Aquila) ha stupito e impressionato, reggendo il passo dello scosso Remorex e della lanciatissima Schietta.

1) A Beru Mia (Alberto Manenti); 2) Abbasantesa (Nicola Dessì); 3) Abracadabra (Giuliano Sampieri); 4) Aio Su Nanni (Cristiano Asti); 5) Anda E Bola (Sanna Lodovico); 6) Angelo Rosso (Nicolò Farnetani); 7) Ani' De Marchesana (Brando Mariotti Bonucci); 8) Antelios (Paolo Bossini); 9) Antine Day (Mattia Chiavassa); 10) Antuosco (Francesca Vallone); 11) Aramis King (Alessio Giannini); 12) Arathon Baio (Valentina Lotti); 13) Ardavli (Paolo Giachetti); 14) Ardeglina (Riccardo Lombardi); 15) Ares Elce (Fabrizio Macucci); 16) Arestetulesu (Mark Harris Getty); 17) Arrajulida (Enrico Bruschelli); 18) Arrebocada (Sebastiano Vigilante); 19) Asfodelo Fresh (Enrico Bruschelli); 20) Assalto (Luca Zacchini); 21) Assueoro (Tommaso Tondi); 22) Astoriux (Marcello Roti); 23) Aurus (Mark Harris Getty); 24) Austesu (Matteo Simone); 25) Baaby Doll Aa (Daniela Nicolodi); 26) Balente Bonorvesu Aa (Giovanni De Santis); 27) Balentia Aa (Mario Vannini); 28) Balzana (Augusto Posta); 29) Bandito Sardo Aa (Giacomo Schiavone); 30) Banthu Aa (Brando Mariotti Bonucci); 31) Banzay Aa (Mattia Chiavassa); 32) Battor Moros Aa (Andrea Pellegrini); 33) Benito Aa (Denise Cei); 34) Benito Baio Aa (Lorenzo Pellegrini Quarantotti); 35) Benitos Aa (Dario Colagè); 36) Bienvenue Flambeau Aa (Carlo Sanna); 37) Biridi Aa (Alessandra Paparozzi); 38) Bolero Quint Aa (Stefano Trochei); 39) Bolina Da Clodia Aa (Giulia Stobbione); 40) Bombers Aa (Alessio Giannini); 41) Bombolina (Stefano Paccagnini); 42) Bombolo Aa (Vittorio Vannini); 43) Bombolone Aa (Mario Savelli); 44) Brigada De Sedini Aa (Francesco Caria); 45) Brivido Sardo Aa (Felice Dore); 46) Bryan De Marchesana Aa (Federica Regnani); 47) Buzuana Bella Aa (Camilla Marzi); 48) Canarinu Aa (Mark Harris Getty); 49) Capo Monte Santo Aa (Salvatore Antonio Cambule); 50) Capriolo De Bonorva Aa (Pasqualino Mula); 51) Carismatica Aa (Lorenzo Maria Vincenti); 52) Carontes Aa (Giovanni Fattorini); 53) Cassiox Aa (Simone Diomedi); 54) Caveau Aa (Filippo Toti); 55) Ceommo Ramon Aa (Enzo Vannini); 56) Cheremule Aa (Andrea Sanna); 57) Chiosa Vince Aa (Maurizio Carboni); 58) Chiuso Brancas Aa (Mattia Bracci Barbetti); 59) Cilena Aa (Nadia Cantatore); 60) Circe Da Clodia (Jonatan Bartoletti); 61) Cloe Carina Aa (Massimo Leonini); 62) Coca Aa (Salvatore Nieddu); 63) Compilation Aa (Guido Ferrini); 64) Condor Nero Aa (Vanessa Bracaloni); 65) Corallo Sardo Aa (Nicolò De Matteis); 66) Corea De Sedini Aa (Laura Palazzuoli); 67) Cossita Aa (Carlo Sanna); 68) Costarella Aa (Remo Carli); 69) Criptha Aa (Antonino Vallone); 70) Cuore Sauro Aa (Lucia Fenude); 71) Cupido Night Aa (Mauro Bisconti); 72) Dioniso Da Clodia (Vittorio Vannini); 73) Espoir De Brume (Elia Giannetti); 74) Lauretta Mia (Camilla Marzi); 75) Quantovali (Alessandro Chiti); 76) Remistirio (Elias Mannucci); 77) Remo Secondo (Maurizio Pacchi); 78) Remorex (Massimo Columbu); 79) Reo Confesso (Antonino Vallone); 80) Rio Manigos (Maurizio Carboni); 81) Rocco Nice (Ilaria Vallone); 82) Rombo De Sedini (Elena Patacchiola); 83) Roseddu (Marco Sampieri); 84) Rotegagiu (Roberto Meniconi); 85) Schietta (Anna Maoddi); 86) Sempreavanti Aa (Mark Harris Getty); 87) Solu Tue Due (Chiara Falciani); 88) Superchioma Aa (Massimo Columbu); 89) Symposyum (Massimo Columbu); 90) Tabacco (Antonio Siri); 91) Takatursa (Rachele Rosso); 92) Tale E Quale (Lucia Toto); 93) Tarocco (Donatella Meucci); 94) Techero (Antonio Francesco Mula); 95) Tempesta Da Clodia (Giuliano Sampieri); 96) Teseo Da Floris (Luca Francesconi); 97) Tiepolo (Alessandro Favilli); 98) Tornada (Samuele Sampieri); 99) Tornasol (Luigi Bruschelli); 100) Tottugoddu (Camilla Marzi); 101) Tout Beau (Tommaso Furielli); 102) Trikke (Roberto Meniconi); 103) Tristezza (Enzo Tansini); 104) Ucaly (Federico Tarquini); 105) Un'altra Te (Massimo Martelli); 106) Una Per Tutti (Massimo Milani); 107) Unamore (Stefano Vanni); 108) Ungaro De Bonorva (Harry Arthur Louis Westerman); 109) Ungaros (Alessio Dominici); 110) Unico Ozierese (Massimo Martelli); 111) Unidos (Michele Rugani); 112) Unnighy (Mark Harris Getty); 113) Uragano Rosso (Valter Pusceddu); 114) Urian (Massimo Columbu); 115) Urmia (Mario Savelli); 116) Vallerozzi (Mario Fracassi); 117) Valorosa Gemma (Claudia Bartalini); 118) Valorosu Sauro (Francesca Lucia Piredda); 119) Vankook (Giosuè Carboni); 120) Varina (Marius Dantis); 121) Vento Fresco (Tomaso Fenu); 122) Venus De Campeda (Valentino Loi); 123) Veranu (Federico Arri); 124) Viemmidietro (Massimo Milani); 125) Vino Santo (Vittorio Vannini); 126) Violenta Da Clodia (Theodore William Thomas Westerman); 127) Viso D'angelo (Niccolò Bianchi); 128) Vitzichesu (Lorenzo Pasquinuzzi); 129) Volcan De Bonorva (Donatella Meucci); 130) Volpino (Mark Harris Getty); 131) Zac (Gianluca Lavra); 132) Zaminde (Renato Gigliotti); 133) Zarck (Alessio Migheli); 134) Zarsky Kon (Sebastiano Cherchi); 135) Zeniata (Gavino Carboni); 136) Zenios (Laura Benocci); 137) Zenis (Elvira Valenti); 138) Zentile (Mark Harris Getty); 139) Zentiles (Dario Colagè); 140) Zetanna (Luca Boldrini); 141) Zeuri (Vittorio Vannini); 142) Zeus Zeno (Romina Miseria); 143) Ziculitth (Alessandro Cersosimo); 144) Zilla (Federico Guglielmi); 145) Zingaro Baio (Rocco Betti); 146) Zinzula Sedilesa (Vittorio Vannini); 147) Zio Fester (Federica Regnani); 148) Zio Frac (Enrico Bruschelli); 149) Zio Rosas (Mark Harris Getty); 150) Zirra (Mirian Dui); 151) Zucarello (Federico Fabbri); 152) Zurigo (Donatella Meucci)

