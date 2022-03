Siena, Pay Care: contratto di solidarietà per 41 lavoratori. Durerà un anno

Gennaro Groppa 02 marzo 2022 a

C’è un’altra notizia incoraggiante per l’azienda Pay Care (gruppo Comdata), che opera nel settore dei call center, dopo quella che era arrivata alla fine di gennaio. E’ stato infatti sottoscritto il contratto di solidarietà per i 41 lavoratori dell’impresa che dall’estate scorsa e proprio fino a gennaio erano rimasti in cassa integrazione a zero ore per l’assenza di lavoro a seguito della perdita di due importanti commesse. L’assemblea dei lavoratori ha votato e ha dato mandato ai sindacati di firmare il contratto di solidarietà.

“E’ una buona notizia – commenta il segretario generale della Fiom Cgil di Siena, Massimo Onori – ma tra i lavoratori resta un clima di preoccupazione”. Il contratto di solidarietà ha validità di un anno, fino al 28 febbraio del 2023, e comporta che ciascun lavoratore debba essere impiegato dall’azienda almeno per due giorni al mese. A gennaio la buona notizia era stata l’arrivo di una commessa legata alla campagna vaccinale, con la richiesta ed il compito quindi di fare telefonate per l’effettuazione delle somministrazioni e per dare informazioni al riguardo. Questa attività sta impiegando a rotazione 41 dei 91 dipendenti totali della Pay Care. In 50, infatti, non hanno avuto problemi lavorativi nemmeno nei mesi scorsi e hanno continuato ad essere occupati con altre attività e lavori con il settore bancario. In 41 sono invece rimasti fermi dal luglio del 2021 fino al gennaio scorso: la commessa legata alla pandemia ha consentito loro di ritornare nelle scorse settimane a lavorare, a rotazione, in 15 alla volta. Comunque si è trattato di un passo in avanti e di una possibilità in più rispetto ai mesi precedenti. “E’ una piccola boccata di ossigeno – aveva commentato il mese scorso Onori. – Ma ovviamente questa commessa non è sufficiente per tutti i lavoratori”.

Ora viene siglato tra azienda e sindacati il contratto di solidarietà. “La retribuzione dei lavoratori non cambierà – le parole del segretario generale della Fiom Cgil di Siena – e l’azienda in questo modo dovrà far lavorare ogni suo dipendente almeno per due giorni al mese. Ciò sta già avvenendo adesso, grazie alla commessa arrivata per l’attività collegata alla pandemia. Tuttavia il contratto di solidarietà fornisce alcune garanzie in più, anche solamente per la sua durata temporale di un anno”. Prosegue Onori: “Non sappiamo infatti quanto tempo potrà durare questo lavoro collegato alla pandemia. Lo stato di emergenza sanitaria, come è noto, terminerà il 31 marzo. Temiamo quindi che oltre quella data il carico di lavoro possa diminuire”.

I problemi della Pay Care sono iniziati con la perdita di alcune commesse, tra queste una importante attività con CariParma. Nei mesi scorsi si sono susseguiti gli incontri in Regione Toscana per poter dare risposte di medio-lungo periodo e prospettive strutturali ai lavoratori. E altri incontri si terranno nelle prossime settimane. “Ne abbiamo in programma uno il prossimo 23 marzo – dice Onori. – Saremo presenti insieme a dirigenti dell’azienda e a rappresentanti dell’ente regionale. Porteremo avanti il discorso legato alle politiche attive con l’obiettivo di trovare una soluzione per andare ad assorbire e a trovare altre occupazioni per alcuni dei lavoratori della Pay Care”. Perché 91 dipendenti sono troppi per un’azienda che non sta attraversando un periodo roseo. Le parti sono già al lavoro per trovare altre opportunità per alcuni di questi lavoratori.

