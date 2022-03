Mps, sul piano industriale proseguono interlocuzioni e contatti: ma non si va oltre

Aldo Tani 02 marzo 2022 a

Contatti e interlocuzioni, ma non si va oltre. A più di due mesi dalla presentazione del piano industriale, l’Europa non si smuove su Banca Mps. Il terremoto al vertice dell’istituto senese, con l’entrata del nuovo ad Luigi Lovaglio, non ha cambiato la situazione. Le valutazioni delle autorità competenti proseguono e ancora non è chiaro se il documento presentato da Guido Bastianini, predecessore di Lovaglio, sarà accettato nel suo insieme o se si renderanno necessarie modifiche. “Per quel che concerne le discussioni con Bce e Dg Comp, in merito all’approvazione del Piano industriale e alle operazioni di rafforzamento di capitale in esso contenute, allo stato non è ancora possibile ipotizzare alcuna previsione temporale per la conclusione dell’iter autorizzativo del piano – ha evidenziato Rocca Salimbeni in una nota -. Il completamento di tale iter autorizzativo è indispensabile per l’avvio delle attività propedeutiche all’aumento di capitale, la cui tempistica è a sua volta fondamentale per l’esecuzione del collegato piano di funding in tempi coerenti con la decisione del Srb”.

All’operazione, come precisato dalla stessa banca, sono collegati altri passaggi. Primo tra tutti l’aumento di capitale. Montepaschi recentemente ha smentito che per la ricapitalizzazione servissero 3,5 miliardi. La cifra indicata nel prospetto presentato a dicembre è di 2,5 miliardi. Risorse che andranno trovate in buona parte sul mercato per non rischiare infrazioni in materia di aiuti di Stato. Il Tesoro, per voce del ministro Daniele Franco, su tutti questi capitoli non ha aggiunto molto pochi giorni fa. Ha ribadito come le parti siano in contatto, ma non si è espresso sulle tempistiche per concludere l’iter valutativo. Concetto confermato anche sull’uscita dello Stato dal capitale azionario di Rocca Salimbeni. La dismissione del 64%, o quantomeno di una parte di queste azioni, sarebbe già dovuta avvenire. Il dicastero di via XX Settembre ha avviato la rinegoziazione del termine, ma non si segnalano passi in avanti neppure su questo versante. A differenza di quanto sta avvenendo sul fronte giudiziario.

Il gip del Tribunale di Milano, Guido Salvini, ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dai sostituti procuratori Civardi, Baggio e Clerici, in relazione ad una denuncia presentata da Bluebell Partners nel 2018. Giuseppe Bivona, partner e fondatore della società di investimento inglese, dopo aver analizzato la semestrale della banca senese al 30 giugno 2018, aveva presentato un esposto sui conti. All’origine di questa azione, secondo il fondo, il non corretto accantonamento dei rischi legali sulle cause che riguardavano la falsa contabilizzazione delle operazione Alexandria e Santorini tra il 2008 e il 2015. Il giudice ha fissato l'udienza in camera di consiglio il 5 aprile. Si tratta del terzo filone d’inchiesta aperto nel capoluogo lombardo su Mps.

