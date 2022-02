La guerra, Anastasia: "Io a Siena e il mio fidanzato al fronte. Ho paura per la sua vita"

Gennaro Groppa 28 febbraio 2022 a

a

a

A Siena la giovane Anastasia guarda costantemente il suo cellulare. In mano ha, e la sventola, una bandiera dell’Ucraina. “Aspetto il messaggio del mio fidanzato – dice – E’ al fronte, sta combattendo contro i russi. Sto vivendo ore e intere giornate di paura e di tensione. Spero che non gli accada nulla di grave. Guardo il mio telefono e aspetto un messaggio nel quale mi scrive che sta bene. Se passa tanto tempo tra un suo messaggio e un altro la paura mi pervade”. Anastasia e la madre Ivanna vivono a Siena da oltre dieci anni. Sono nate vicino a Leopoli, nella parte occidentale dell’Ucraina, e il loro legame con il Paese di origine è ancora fortissimo. In Ucraina hanno parenti, amori, amici. I loro cuori sono quindi devastati in queste tragiche giornate. Dice ancora Anastasia: “I russi hanno bombardato anche vicino a casa nostra. I nostri parenti ci informano costantemente di quanto sta avvenendo, ci scrivono tutto. Due notti fa hanno sentito tante esplosioni non distanti dalle loro abitazioni. Non è vero quel che dice Putin, i russi non bombardano solamente obiettivi strategici e militari. Stanno colpendo e uccidendo anche i civili. Ne sono già morti tanti, anche bambini, e sono stati colpiti persino ospedali”.

Vicino a lei c’è sua mamma Ivanna, che è arrivata a Siena sedici anni fa in cerca di un lavoro. Ne ha fatti tanti, è stata occupata come badante e come donna delle pulizie. I suoi occhi sono pieni di lacrime quando parla di ciò che sta succedendo nel suo Paese. La voce è rotta dall’emozione: “E’ un vero disastro, siamo preoccupate e terrorizzate per i nostri connazionali, che contemporaneamente sono disperati e combattenti. Noi purtroppo siamo lontane dai nostri affetti, ma da un lato siamo fortunate a essere a Siena dove c’è un cielo sereno e di pace. Speriamo che la pace torni a breve anche in Ucraina. Chiediamo aiuto a tutto il mondo, con il supporto internazionale possiamo vincere questa guerra. Putin vuole privarci del nostro pensiero e della libertà, già nel 2014 abbiamo dovuto sottostare all’annessione della Crimea. Noi invece vogliamo entrare in Europa, e vogliamo la libertà. La nostra città di origine è molto vicina al confine con la Polonia, i russi hanno fatto un azzardo a colpire anche quell’area”.

Anastasia e Ivanna hanno preso parte alla manifestazione organizzata in piazza del Duomo da +Europa e da alcuni esponenti di Italia Viva. Con loro anche Mauro Marzucchi. E’ stata la seconda manifestazione che si è tenuta a Siena, tra l’altro nello stesso luogo (in piazza del Duomo), a distanza di poche ore da quella che ha visto scendere in piazza circa un migliaio di senesi sabato pomeriggio. “Siamo in piazza – le parole di Giulia Simi, esponente di +Europa – per difendere la democrazia e la libertà del popolo ucraino e di tutti i cittadini europei. Questo è un momento tragico, se Putin realizza il suo pazzo progetto la democrazia e i diritti del popolo ucraino e degli europei subiranno un duro colpo. Speriamo che sia possibile far entrare a breve l’Ucraina nell’Unione Europea. Non vedo responsabilità della Nato in questa crisi, le uniche responsabilità ricadono su Putin e sulla sua politica espansionistica”.

