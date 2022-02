Siena, il sindaco di Monteriggioni: "Grazie ai carabinieri, ladri arrestati con una brillante operazione"

27 febbraio 2022 a

A Siena il sindaco del comune di Monteriggioni, Andrea Frosini, interviene a seguito dell’operazione della locale stazione dei carabinieri e della compagnia di Poggibonsi, operazione che ha portato all’arresto di due soggetti già noti alle forze dell’ordine, finiti in manette e comparsi venerdì in tribunale per la convalida dell’arresto e la direttissima. I due sono accusati di aver messo a segno i furti nella zona di Pian del Lago.

“E’ stata un’operazione portata avanti con successo e grande determinazione. Vorrei ringraziare il comando della stazione locale dei carabinieri di Monteriggioni, la compagnia di Poggibonsi e tutta l’Arma – afferma il sindaco Andrea Frosini – a nome di tutta la comunità vorrei complimentarmi con loro e con tutti i rappresentanti dei carabinieri. Monteriggioni è un territorio molto vasto – conclude Frosini – ed è davvero degna di nota la costante presenza dell’arma nelle frazioni, in piena collaborazione con la nostra polizia municipale. Tutto ciò contribuisce a farci sentire più sicuri”.

