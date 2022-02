Siena, ristoranti in ginocchio per guerra e caro bollette: "Ma non aumentiamo i prezzi"

Martina Ciliani 27 febbraio 2022 a

a

a

A Siena pensavano di aver toccato il fondo con la crisi innescata dalla pandemia adesso però la guerra e il caro bollette rischiano di abbattersi come un uragano sul mondo della ristorazione: “Siamo davvero preoccupati – spiega Marco Cioni, presidente della Fipe Confcommercio Siena e titolare del ristorante Il Sasso – dopo due anni di pandemia ci troviamo a fare i conti con la guerra che mette a repentaglio le forniture energetiche. Inoltre c'è il già avvenuto aumento dei prezzi”. I timori si concretizzano sulle bollette: “L'incremento – dice Cioni – va dal 50 al 100%, il costo della bollette è raddoppiato proprio ora che intravediamo uno spiraglio di luce. Non solo, ad aumentare è il costo delle materie prime, degli alimenti”.

Zelensky: "La Russia sta compiendo un genocidio. Pronti al dialogo, ma non a casa di chi ci spara missili" | Diretta, video e foto

Prima o poi anche questo si scatenerà sul consumatore finale: “Per coscienza, almeno fin quando ce la faremo, insieme a gran parte dei ristoratori senesi stiamo provando ad accollarci i costi. Cerchiamo di reggere il colpo per non far ricadere l'aumento dei prezzi sui clienti ma non sappiamo per quanto tempo ancora riusciremo ad assorbire i costi senza che qualcuno ci aiuti in questa emergenza”. Per Cioni comunque “bisogna continuare a crederci e a non perdere la speranza perché è l'unica cosa che ci rimane ora. Dopo il lockdown di fatto a gennaio quando siamo rimasti aperti pur lavorando con tutti i limiti del caso, abbiamo superato anche quelli – sottolinea – dato che ormai il green pass è diventato un'abitudine per noi e per tutta la clientela, pronta a esibire subito la certificazione non appena entra nel locale. Dobbiamo allora affrontare la sfida che si è aperta ora”.

Ferretti (Caritas): "Pronti ad accogliere i profughi che arriveranno dall'Ucraina"

Essere positivi non basta, sono necessari interventi affinché il settore possa risollevarsi soprattutto ora che sta per partire la stagione più proficua per il turismo senese: “Marzo e aprile – dice Cioni – sono i mesi importanti per noi, prima della pandemia li aspettavamo come una grande opportunità per rilanciarci grazie alle attività turistiche che generalmente si mettono in moto proprio in questo periodo. Ma gli occhi rimangono comunque puntati sull'evolversi della situazione in Ucraina, dobbiamo capire ciò che succederà perché di conseguenza ricadrà su di noi”. Nell'incertezza del momento l’appello: “Al governo chiediamo degli interventi a sostegno del settore e sul costo dell'energia. Siamo già provati dalla pandemia – conclude Cioni - non possiamo rischiare un ulteriore tracollo che metterebbe a serio rischio i ristoratori e tutta la filiera del nostro territorio”.

Insulti razzisti all'operaio dal suo ex datore di lavoro: il caso in tribunale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.