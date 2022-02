Siena, la Caritas: "Pronti ad accogliere i profughi che arriveranno dall'Ucraina"

Carlo Pellegrino 27 febbraio 2022 a

Il telefono di Anna Ferretti, responsabile Caritas di Siena, squilla sempre. In questi giorni ancora più di frequente: “Sto ricevendo telefonate per capire come aiutare i profughi ucraini. Se ci sarà bisogno, noi faremo la nostra parte. Accoglienza e accompagnamento sono parole che il cardinale Augusto Paolo Lojudice ricorda a tutti continuamente. Le nostre porte sono aperte, devono essere aperte”.

Come vi state muovendo?

“La Caritas italiana ha stanziato subito 100.000 euro per i bisogni immediati e ci invita a raccogliere fondi per sostenere la rete delle Caritas ucraine, 19 sparse nel paese, le 22 case famiglia e i tanti bambini negli orfanotrofi pubblici. Le Caritas di Polonia, Moldavia e Romania sono invece in prima fila nell’organizzazione dell’accoglienza e chiedono un aiuto. In Moldavia la Caritas ha aperto tre centri, Chisinau, Palanca e Ocnita, per 500 posti letto, mentre in Polonia la rete delle Caritas diocesane ne ha messi a disposizione altri 2.500. Stanno inoltre mobilitando volontari per stare vicino alle famiglie che saranno accolte nei centri predisposti dalle autorità locali”.

E a Siena?

“La situazione cambia continuamente e in una fase come questa è necessario avere i nervi saldi. Ma è chiaro che potrebbero arrivare dei profughi e noi siamo pronti a muoverci, sotto il coordinamento della Diocesi, perché dovremo organizzare gli interventi”.

Siete in contatto con persone ucraine?

“Nel tempo abbiamo aiutato diversi ucraini. Solitamente parliamo di persone che hanno un lavoro stabile e vengono in Italia già conoscendo la loro occupazione. Però può capitare di supportarli con richieste di documenti o in alcune fasi in cui si trovano senza lavoro, penso alle badanti che assistono un anziano che poi viene a mancare. Altri li stiamo seguendo per problemi di salute o per altri piccoli interventi. Sono tutti preoccupati per le loro famiglie ed è possibile che alcuni parenti potranno arrivare nelle prossime settimane anche a Siena”.

E’ possibile quantificarli?

“No, non abbiamo idea di quanti vorranno lasciare il paese, quanti riusciranno a farlo, quanti arriveranno in Italia. Ma tutti abbiamo visto le file di auto in Ucraina in questi giorni, quindi sicuramente una parte della popolazione si sta mettendo in viaggio ed è comprensibile: rifugiarsi o addirittura nascere in una metropolitana non è accettabile. Ma è impossibile capire quanti profughi potranno arrivare a Siena”.

La Caritas, comunque, c’è.

“Il nostro vescovo, il cardinale Lojudice, ci insegna che le porte devono essere aperte. Faremo la nostra parte anche se ovviamente è una situazione difficile”.

Specie dopo due anni come questi.

“La pandemia ha provato tutti e non ne siamo ancora fuori. Le situazioni di disagio non mancano, abbiamo a disposizione una casa famiglia in Valdelsa e un’altra ad Asciano: in questo momento sono piene, per capire che la crisi legata al Covid c’è ancora. Chi si è rivolto a noi era già in bilico prima della pandemia e dopo una botta come questa non bastano tre mesi di lavoro per tornare a respirare. I problemi sono ancora gravi e l’appello del Sunia dei giorni scorsi va in questa direzione. Oggi però c’è una guerra, un’emergenza che non possiamo controllare e di fronte alla quale è necessario il nostro impegno. Che non mancherà”.

