Lavoro, insulti razzisti all'operaio dal suo ex titolare: il caso in tribunale

”L'operaio è stato vittima di atti persecutori nella nostra officina ma per mano del titolare di un'altra attività vicino alla nostra. Noi lo abbiamo sempre difeso e quando si è ripreso lo abbiamo riassunto al lavoro a Siena". A puntualizzarlo è il titolare della ditta con sede a Badesse, il cui operaio è parte offesa in un procedimento - inizio previsto a giugno - che vede un uomo rinviato a giudizio accusato di atti persecutori con l'aggravante della finalità dell'odio razziale.

L'operaio ha ricevuto pesanti insulti per due anni, anche davanti a colleghi e clienti e ha subito un crollo emotivo, arrivando a licenziarsi, per poi seguire un percorso di cure. Gli insulti razzisti si verificavano tutti i giorni, conditi anche con ingiurie. Frasi offensive e moleste, anche alla presenza di clienti e colleghi. Nel gennaio 2021 l'operaio, che ha 40 anni. ha sporto denuncia contro la persona che lo aveva tormentato per due lunghi anni, rendendogli tanto difficile la vita.

"Le offese a sfondo razziale - precisa il suo datore di lavoro - sono state proferite da un altro titolare di impresa, che lavora accanto alla nostra officina. Entrava da noi ogni giorno e lo offendeva. Lo abbiamo sempre difeso e sostenuto, tanto che quando si è ripreso lo abbiamo riassunto nella sede di Siena. Non è voluto tornare a Monteriggioni. È un bravissimo lavoratore".

