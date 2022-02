Montepulciano, tragico incidente: uomo muore investito mentre attraversava la strada

25 febbraio 2022 a

Un uomo di 76 anni è morto ieri pomeriggio investito da un’auto nel centro di Sant’Albino, una piccola frazione di Montepulciano.

L’incidente è avvenuto attorno alle 15,20: l’uomo stava attraversando la strada nelle vicinanze dei negozi quando è stato travolto da una vettura Seat che sopraggiungeva da Chianciano in direzione di Montepulciano, condotta da un cinquantenne. Per il violento impatto l’anziano è stato sbalzato in un giardino vicino ed è morto sul colpo. Quando sono arrivate sul posto l'automedica di Nottola e l'ambulanza della Misericordia di Montepulciano gli operatori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri di Montepulciano. La tragedia ha suscitato profondo cordoglio nel piccolo centro dove la vittima dell’incidente era molto conosciuta. La sua scomparsa infatti ha colpito molto la comunità che si è stretta attorno alla moglie e ai parenti. La salma del settantaseienne è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà sottoposta agli esami di rito prima di essere riconsegnata ai familiari per i funerali.

