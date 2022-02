Studentessa delle medie alle finali nazionali del Comix Game a Torino

24 febbraio 2022 a

Riassumere I Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift usando solo parole che iniziano con la lettera G. E' così che Viola Favilla della prima B, classe 3.0 della scuola media Marmocchi, Istituto comprensivo 1 di Poggibonsi, ha staccato un biglietto per il Salone del libro di Torino. Il suo tautogramma ha vinto la decima edizione del campionato di gare ludo-linguistiche, Comix game, organizzato da [email protected] e Comix in collaborazione con la grande manifestazione piemontese e con la partecipazione di Mondadori, Museo egizio e Bper banca.

Come sottolinea la sua professoressa di Lettere, Silvia Cortigiano, “è piacevole scoprire come nonostante lo stato di emergenza, la mascherina indossata senza sosta per 6 ore, le quarantene, la sorveglianza anti Covid, i ragazzi si siano divertiti a sfidarsi a suon di parole, sviluppando la potenza nel loro lessico e implementando la capacità di problem solving perché, come in questo caso, devono elaborare la sintesi di un libro in poche righe attraverso l’uso di parole che iniziano tutte con la stessa lettera. Oltre a essere una sana competizione tra giovani che sperimentano in maniera positiva la sfida con se stessi e con gli altri, è anche la possibilità di rafforzare le capacità logico linguistiche. Tutta la classe ha partecipato con entusiasmo, anche i ragazzi più refrattari allo studio”.

Come detto, adesso l'estrosa Viola concorrerà alla finalissima di Comix game, a maggio a Torino. Questo il tautogramma che le è valso la vittoria: “Gulliver, giovane giramondo, gradisce girovagare. Girando globo, geolocalizza gaglioffi grandezza gnomi. Gestisce guerra, gabba gnometti, giunge giardino gigantesco. Galante Gulliver gode gentili grazie gentildonna gigantessa. Galoppatori galantuomini governano giustamente, graziando Gulliver”.

