Siena, l'assessore Tirelli: "Accoglienza parola chiave per il turismo"

Il Comune di Siena investe sull’accoglienza, parola chiave per l’ulteriore sviluppo turistico del territorio post pandemia. "Un sorriso in più - commenta l’assessore Alberto Tirelli - può fare la differenza. Per questo è importante che come territorio si sviluppi una cultura dell’accoglienza. La pandemia ci ha insegnato come sia necessario investire su questo tipo di formazione: sapere accogliere un turista o un visitatore, dare informazioni precise, spiegare con puntualità e con gentilezza, sono tutti aspetti da implementare, buone pratiche che, oltre gli operatori, devono coinvolgere tutta la popolazione e naturalmente anche le istituzioni. Pensiamo, per fare un esempio, al ruolo che svolge la polizia municipale".

Il Comune del capoluogo è stato individuato quale soggetto capofila dell’aggregazione Ambito Terre di Siena, composto anche da Asciano, Buonconvento, Chiusdino, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Rapolano Terme e Sovicille. "Fare rete sul territorio - sottolinea il vicesindaco di Asciano Lucia Angelini - diventa fondamentale, oltretutto in una fase come questa di ripartenza. Anche tramite queste iniziative vogliamo tornare sui livelli pre pandemia". Il comandante della Municipale di Siena Marco Manganelli ribadisce: "E' fondamentale il nostro ruolo sul territorio per fornire giuste e corrette informazioni".

Per sviluppare al meglio gli obiettivi, l’amministrazione comunale sta mettendo in campo, in sinergia con altre istituzioni, enti e associazioni, una serie di iniziative di formazione, come un corso che si terrà presso il complesso del Santa Maria della Scala e ad Asciano presso la Mediateca comunale. Sarà rivolta agli operatori economici del settore turistico dei due comuni, con l'organizzazione di Anci Toscana e Ambito Terre di Siena.

