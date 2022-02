Palio di Siena, Gianni Morelli nuovo Rettore del Magistrato delle contrade

22 febbraio 2022 a

Il Magistrato delle Contrade cambia pagina in questo promettente inizio di 2022.

Dopo che il Rettore Claudio Rossi ha lasciato la carica in quanto non più priore del Drago, l'importante organismo paliesco è stato guidato pro tempore dal pro Rettore Carlo Piperno, che l'ha accompagnato all'elezione di questa sera, 21 febbraio. Gli onorandi hanno convenuto che la persona giusta per guidarli fosse Gianni Morelli, Rettore del Bruco, che infatti è stato designato per l'importante ruolo, specialmente in un periodo come questo, in cui c'è da lavorare per riportare il Palio dopo due lunghi, difficili anni di stop a causa del Covid.

Piperno della Lupa mantiene il suo ruolo di pro Rettore mentre la deputazione è formata da Gianni Arduini del Nicchio, Emanuele Squarci dell'Istrice e Alessandro Mariotti del Leocorno. Morelli attualmente è presidente del Consorzio per la tutela del Palio, ma l'incarico è in scadenza e verrà lasciato per ricoprire il nuovo ruolo.

