Siena, allarme sfratti: quindici esecuzioni in un solo mese. Il Sunia: "Affitti troppo alti"

“A Siena lo scenario per quel che riguarda gli sfratti è peggiorato. I numeri sono purtroppo in continuo aumento”. Lancia l’allarme Andrea Quadri, segretario provinciale del Sunia. I dati relativi a questo fenomeno sono preoccupanti. Li cita: “A gennaio abbiamo registrato nella provincia di Siena quindici esecuzioni di sfratto e oltre a queste anche trenta udienze di altri casi. Francamente sono abbastanza preoccupato”. Sono numeri in crescita rispetto al per pandemia. “Già nel 2019 – dice Quadri – la situazione non era certo buona. In un anno si registrarono 148 sfratti nella provincia di Siena. Ma adesso siamo su dati comunque più alti”. Facendo un semplice calcolo statistico, se verrà mantenuta la media dei 15 sfratti al mese registrati a gennaio si potrà arrivare nel 2022 a un totale di 180 famiglie che saranno costrette a lasciare la loro abitazione. Senza considerare le tante udienze e i numerosi procedimenti che sono ancora in corso.

In tutto questo scenario rimane la questione aperta dei tanti alloggi Erp (di edilizia residenziale pubblica) gestiti da Siena Casa e non ancora assegnati, perché gli appartamenti devono essere rimessi in sesto e necessitano di interventi di manutenzione: sono ben 107. Il Sunia, che è il Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari, segnala quella che è una situazione da non sottovalutare. “Purtroppo dal 2008 a oggi c’è stato un crescendo continuo di simili situazioni – dichiara Quadri. – In questo lasso temporale si è progressivamente eroso il potere economico di quello che è il ceto medio. E adesso stiamo tutti vivendo anche la problematica dei forti rincari delle bollette, con aumenti mensili calcolati dal Sunia anche di 400 euro a famiglia. Tutto questo grava pesantemente da un punto di vista economico”. Sono svariate le motivazioni che stanno dietro a queste difficoltà. Ci sono le problematiche lavorative, le bollette più alte da pagare, gli strascichi economici del Covid per varie categorie occupazionali. Il Sunia formula comunque delle proposte, idee che potrebbero essere attuate a livello.

“Chiederemo un confronto - continua - tra i vari enti e uffici che si occupano di queste tematiche – dichiara Andrea Quadri – nell’intento di riuscire ad accompagnare la persona e la famiglia in difficoltà nel passaggio da una casa ad un’altra. Si potrebbe pensare di realizzare alcuni protocolli che avrebbero una loro utilità nel frangente del reperimento di una nuova abitazione. Un’altra idea è quella relativa alla rinegoziazione del canone. E ancora: esiste un contributo regionale per morosità incolpevole, ma siamo certi che questa misura sia abbastanza conosciuta? Noi crediamo di no, perché nel 2021 a Siena è stata presentata una sola domanda di accesso. Si faccia qualcosa per far conoscere le opportunità che ha un cittadino o una famiglia che si trova in difficoltà. Purtroppo gli affitti a Siena rimangono alti, in questo caso invece rimarchiamo che sta funzionando, e fornisce un sostegno, la misura dei contributi esistenti. Valuteremo poi quelli che saranno gli effetti dei bonus e degli aiuti promessi dal governo del premier Mario Draghi per contrastare il caro bollette”. Quadri si arrabbia nel pensare a tutte quelle “case popolari” non ancora assegnate: “Francamente io spingerei l’ente gestore – dice – a trovare e a stanziare rapidamente i soldi per rimettere a posto questi alloggi e assegnarli il prima possibile. Ci devono essere più abitazioni a disposizione. L’emergenza la stiamo vivendo adesso e la casa deve essere un diritto di tutti”.

