Siena, assalto al bancomat di Banca Mps: l'esplosione, la fuga senza bottino e l'inseguimento

Claudio Coli 20 febbraio 2022 a

a

a

“Ci siamo svegliati di soprassalto, abbiamo pensato a un forte tuono: un suono simile a una bomba, il cane si è messo a tremare”. “Ho avvertito come un terremoto, l'anta dell'armadio tremava”. Così a Siena alcuni abitanti del quartiere di San Miniato descrivono la terribile esplosione udita nella notte tra venerdì e sabato, quando intorno alle 3 alcuni malviventi hanno fatto saltare per aria il bancomat della filiale di Banca Monte dei Paschi in Piazza Palmiro Togliatti, con l'obiettivo di trafugare il denaro contenuto. Un blitz fallito però, con l'arrivo della Polizia che ha messo in fuga i malviventi che, a lungo inseguiti dalle volanti della Questura, sono riusciti a far perdere le loro tracce tra le campagne del Chianti.

Braccio del pilota amputato dall'elica dell'ultraleggero

Nemmeno un centesimo rubato ma danni ingenti al bancomat, completamente sventrato dalla violenta esplosione e grossi rischi anche per la stabilità delle abitazioni al piano superiore dell'edificio. Esplosioni, fughe, una notte da film quella vissuta dal tranquillo quartiere residenziale ai piedi dell'ospedale le Scotte. Dove solitamente il silenzio della notte è squarciato al massimo dall'abbaiare isolato di qualche cane o dal passaggio di sparute auto. L'assalto dei malviventi allo sportello è avvenuto nel cuore commerciale del quartiere, dove si trovano il supermercato e le principali attività commerciali. Qui la banda di malviventi ha deciso di tentare il colpo grosso utilizzando, verosimilmente, tritolo e detonatore per far saltare lo sportello: il boato dell'esplosione è fortissimo e sveglia l'intero quartiere, ma il piano non va a buon fine perché i ladri restano a mani vuote. La parete di metallo viene divelta e accartocciata ma la cassetta non si apre e non “sputa” il denaro come previsto. Il tremendo rumore nel frattempo ha allarmato e non poco i residenti e partono così le chiamate alle forze dell'ordine.

Confini tra contrade: in Corte di appello la Chiocciola batte la Tartuca

Le volanti della Polizia di Stato di Siena rapidamente accorrono sul posto: l'arrivo degli agenti e l'impossibilità di asportare il denaro convince i malviventi a darsi alla fuga a gambe levate a bordo di una Bwm che sfreccia ad altissima velocità inseguita dalle auto della Questura a sirene spiegate. L'inseguimento si protrae fino alla superstrada Siena-Bettolle, quando l'auto dei furfanti infila per l'uscita di Castelnuovo Berardenga facendo perdere le proprie tracce tra le buie strade di campagna. La mattina seguente l'assalto esplosivo sul posto si sono portati i tecnici e gli investigatori per esaminare la scena del crimine, che presentava uno scenario da bombardamento. Constatato che nemmeno un euro è stato portato via, ad aiutare adesso gli inquirenti, che continueranno a indagare e a dare la caccia ai ladri col tritolo, sono le telecamere di videosorveglianza che puntano nell'area dello sportello e che daranno una mano a ricostruire meglio quanto avvenuto, e magari a fornire elementi per identificare la banda di criminali. Fra i cittadini resta la paura. Al bar vicino alla banca non si parla d'altro. In molti si sono svegliati di colpo sentendo un boato pazzesco. Alcuni hanno pensato a un tuono fortissimo di un temporale. C'è chi invece come la signora che abita al piano di sopra ha percepito come una scossa di terremoto. Per fortuna la sua abitazione non avrebbe subito danni strutturali, il rischio è stato comunque notevole.

Mps, il nuovo ad Lovaglio incontra i dirigenti di tutte le aree. Primo confronto con i sindacati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.