Siena, braccio amputato dall'elica dell'ultraleggero all'Aviosuperficie di Sinalunga

In provincia di Siena un tragico incidente al campo di volo di Sinalunga è costato un braccio a un pilota di 83 anni. Il grave fatto è avvenuto presso l'Aviosuperficie Valdichiana sinalunghese, intorno alle ore 13. L'elica in movimento di un ultraleggero a motore spento ha mozzato l'arto superiore dell'uomo, proprietario dello stesso velivolo coinvolto nell'incidente. Una terribile fatalità su cui ora indagano i carabinieri della compagnia di Montepulciano, guidati dal capitano Angelo Aliberto. La Procura di Siena, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo d'indagine per poter dare corso all'espletamento degli accertamenti, disponendo il sequestro dell'ultraleggero, che sarà esaminato a fondo.

L'uomo, fiorentino ed esperto pilota, subito dopo essere stato colpito dall'elica è stato soccorso dai sanitari che lo hanno trasportato d'urgenza, in codice 3, all'ospedale di Careggi, con l'elisoccorso Pegaso. Presso il campo di volo, luogo ben frequentato da piloti e amanti dell'aeronautica, dove è sita anche una scuola, si sono poi portati i militari dell'Arma che hanno avviato le verifiche per ricostruire quanto successo. I carabinieri stanno cercando di capire innanzitutto come mai l'ultraleggero, pur a motore spento, avesse l'elica in movimento e soprattutto il perché il pilota, reputato di lungo corso ed esperto aviatore, si trovasse nella posizione pericolosa dove è avvenuto il violento impatto che ha provocato la recisione del braccio.

Le indagini saranno chiamate ad appurare se si sia trattato di una fatale distrazione da parte della vittima dell'incidente o si sia verificato un malfunzionamento dell'elica dell'aeromobile. I carabinieri di Montepulciano non escludono, vista la complessità degli approfondimenti da effettuare, di affidarsi a un tecnico esperto in materia. Nel frattempo l'83enne, che ha perso molto sangue, è ricoverato nell'ospedale fiorentino e non appena si sarà ristabilito sarà sentito così da poter fornire la sua versione su quanto successo. Sono numerosi e costanti, purtroppo, gli incidenti che coinvolgono gli ultraleggeri, destinati esclusivamente al volo da diporto e con limiti di peso regolamentati, inferiori a quelli facenti parte dell'aviazione generale, e soggetti spesso a guasti.

