Caso Rossi, Natalini: “Lesioni? Il gip non rilevò incompatibilità con caduta"

Aldo Tani 19 febbraio 2022 a

a

a

Aldo Natalini ha dovuto attendere cinque ore per dire l'ultima parola. Il protrarsi dei lavori alla Camera hanno fatto slittare la seconda parte dell'audizione del magistrato davanti alla commissione che indaga sulla morte di David Rossi. Una volta ripreso posto davanti ai commissari, ha ricominciato la propria narrazione dalla sera del 6 marzo. Il pm è dovuto ritornare sulla questione dei fazzolettini sporchi di sangue, su alcuni dei passaggi del sopralluogo e sugli istanti successivi. Ci sono poi anche ambiti nuovi, come la lettera inviata dall'avvocato Andrea Vernazza al presidente della Camera, Roberto Fico. Il legale aveva inviato la missiva a sostegno dei magistrati e in merito al trattamento a loro riservato. Come già aveva fatto il suo collega Antonino Nastasi, anche Natalini si è detto all'oscuro di quell'azione.

Natalini sulla linea di Nastasi: smentita la versione di Aglieco. La rabbia di Antonella Tognazzi

"All’indomani dell’audizione di Aglieco e del seguito mediatico che ci fu, mi chiamò il pm Nicola Marini, amareggiato e mi disse che avrebbe parlato con l’avvocato Vernazza. Poi io vengo a sapere dalla stampa, trasecolo e scrivo a Vernazza", ha sottolineato il magistrato, ribadendo che l’iniziativa non era stata "preventivamente concordata, da me non condivisa e soprattutto a me del tutto ignota". Natalini si è poi soffermato sulle ferite riportate dal manager nella caduta da Rocca Salimbeni. "Il gip non rileva evidenti incompatibilità con la caduta e non ce le rileva il nostro consulente di parte - ha detto il magistrato -. Questo tema delle lesioni al volto affiora nell’indagine bis, che non ho curato io, come pure il tema dell’orologio". Un oggetto tra i più discussi in tutti questi anni. "L’interpretazione della prima indagine è stata che la pressione nel cadere dell’orologio fu talmente forte, che rimase a stampo", ha evidenziato Natalini. Che poi è ritornato anche sullo scambio di mail di Rossi con l'allora amministratore delegato Fabrizio Viola. "Il dialogo con Viola - ha detto il pm, parlando della mail dove annunciava la volontà di suicidarsi - è fonte di angoscia perché Rossi si espone così tanto con Viola, troppo, al punto da manifestare questo desiderio di parlare coi magistrati. Se lo si legge come botta e risposta, il suo desiderio era di voler parlare con noi magistrati perché male inquadrato". Secondo Natalini, Rossi temeva di essere denunciato da Viola.

Mussari: "Bigliettini non erano il modo di esprimersi di David"

Un'altra delle preoccupazioni del manager era il rischio di essere licenziato, soprattutto per i legami con il precedente management. Un disagio interiore noto alla moglie Antonella Tognazzi, che proprio a Natalini espresse lo stato d'animo del marito: "David Rossi era diventato ossessivo e temeva di essere intercettato al punto di immaginare di essere arrestato un giorno di sabato, quando i mercati finanziari sono chiusi".

Caso Rossi, Migliorino: "Molti punti ancora da chiarire"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.