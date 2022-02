Siena, il Comune accoglie 255 domande per il contributo affitti

19 febbraio 2022 a

a

a

Prosegue il lavoro del Comune di Siena per dare un supporto, tramite appositi bandi, a chi vede le proprie difficoltà economiche aumentare a causa della crisi scatenata dal Covid. “Il nostro primo obiettivo - ha spiegato Francesca Appolloni, assessore al sociale - è fornire, a chi ha certificate condizioni di disagio, contributi a titolo di bonus per varie esigenze, che vanno dagli alimenti agli affitti alla fruizione di servizi sanitari come il dentista, l'oculista e anche il veterinario, lo sport e il tempo libero”.

Si inserisce in questo filone il bando per contributi a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021, per il quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva. Il termine per presentare la domanda era il 15 novembre scorso e sono giunte 318 richieste, che sono andate a formare la graduatoria provvisoria, pubblicata il 15 dicembre. Successivamente, il servizio delle Politiche abitative ha ricevuto il ricorso di una famiglia rimasta esclusa, pur avendo presentato la richiesta nei termini previsti e in grado di dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti. E’ stato così appurato che c’era stato un disguido al momento di protocollarla, così il numero degli interessati è salito a 319. Fatti i controlli, sono state accolte 255 istanze, mentre 64 sono state respinte.

Confini tra contrade: in Corte di appello la Chiocciola batte la Tartuca



Gli aventi diritto all’aiuto in denaro sono stati divisi in due fasce, a seconda dei valori Ise e Isee e del peso sul bilancio della cifra da corrispondere per l’affitto. Un primo gruppo include chi ha un Ise inferiore o pari a 13.405,08 euro e un’incidenza del canone annuo sullo stesso non inferiore al 14%. Ne fanno parte 208 richiedenti, quindi la larghissima maggioranza di coloro che sono stati ritenuti idonei. Nella fascia B ci sono invece gli altri 47, che hanno un Ise tra 13.405,09 e 28.727,25 euro, un Isee non superiore a 16.500 e un’incidenza del canone sull’Ise non inferiore al 24%.

Mps, il nuovo ad Lovaglio incontra i dirigenti di tutte le aree. Primo confronto con i sindacati



Scorrendo la graduatoria pubblicata sul sito del Comune, rigorosamente anonima per rispetto della privacy dei soggetti coinvolti, emerge che in fascia A i primi 23 hanno tutti un’incidenza del 999.999,00%, il 24esimo del 30.555,56%, il 25esimo del 30.000,00%, poi si passa al 4.457,65% e si va a calare fino al 21,68% del 208esimo. In fascia B, il valore più alto è 59,88%, il più basso 25,81%. Numeri che raccontano tanto.

“L’amministrazione continua ad affrontare questo impegno - ha spiegato ancora l’assessore Appolloni – per ridurre al massimo, se non proprio evitare, il fenomeno degli sfratti per morosità, con le ricadute sociali che comportano e che sono facilmente intuibili. Nei prossimi mesi liquideremo quanto dovuto, dopo che nel 2021, per erogare fondi a tutti gli aventi diritto del 2020, c'è stato un aumento di budget di 165 mila euro”.

Non può avvicinarsi alla sua ex e invece ci va a pranzo: arrestato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.