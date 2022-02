Mps, il nuovo ad Lovaglio incontra i dirigenti di tutte le aree. Primo confronto con i sindacati

19 febbraio 2022 a

Luigi Lovaglio con pazienza ha preso appunti. I sindacati gli hanno fatto un affresco della situazione di Banca Mps, anche se è immaginabile come l'amministratore delegato lo conoscesse a memoria. D'altronde, il quadro - che è stato rappresentato al dirigente nel primo incontro con i sindacati avuto giovedì - è lo stesso da tempo. Dettagliato dalle stesse maestranze. “Dal nostro punto di vista, il futuro di Mps dovrà essere costruito partendo da alcuni punti fermi - hanno affermato le sigle sindacali in una nota congiunta delle segreterie di coordinamento della banca di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin-. Il mantenimento dell’integrità societaria ed organizzativa del Gruppo; la conservazione dell’attuale insediamento territoriale della banca e la valorizzazione del marchio; la salvaguardia dei livelli occupazionali, salariali e normativi delle lavoratrici e dei lavoratori, e l’implementazione della loro professionalità".

Al di là della rappresentazione offerta dai sindacati, il problema è legato all'interlocutore. Lovaglio, come il predecessore Guido Bastianini, ha le mani legate. Nel senso che il suo operato dipende dalle decisioni prese dall'Europa. Come è noto Bruxelles sta valutando il piano industriale presentato a dicembre dall'ex management. Un programma che potrebbe subire modifiche, mirate soprattutto a contenere i costi. In questa prospettiva l'attenzione è legata al personale. Il taglio potrebbe riguardare 4 mila persone, ovvero circa il 20% dell'attuale forza lavoro. La differenza però è nei tempi per completare il piano esuberi. Il lasso previsto dal piano industriale è fino al 2026, ma potrebbe essere necessario accorciarlo per venire incontro alle richieste comunitarie.

Elementi che non sembrano fare breccia nei sindacati, convinti che ogni decisione debba passare anche dal loro coinvolgimento: "E' indispensabile che qualunque programma strategico avente per obiettivo il risanamento del Mps, contempli la piena partecipazione delle organizzazioni sindacali in ordine alla definizione dei progetti che riguardano le prospettive professionali e personali dei dipendenti i quali, nonostante anni di incertezze e di difficoltà, continuano a dimostrare uno straordinario spirito di appartenenza". Lovaglio, a questo proposito, starebbe prendendo contatto anche con i dirigenti. L'interesse è a 360° e riguarda tutte le aree della banca, commerciale, finanza, risorse umane, controllo di gestione, ecc. Anche in questo caso l'iniziativa è mirata a raccogliere le segnalazioni per farsi un'idea globale da tradurre in interventi. Una eventuale modifica dell’organizzazione interna con puntellamenti o anche ingressi da fuori.

