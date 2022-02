Siena, confini tra contrade: in Corte di appello la Chiocciola batte la Tartuca

Claudio Coli 18 febbraio 2022 a

Il confine tra la contrada della Chiocciola e quello della Tartuca è da individuarsi in via Tommaso Pendola al civico 62. Piazzetta di Sant’Ansano e la parte finale di via Pendola fanno parte del territorio chiocciolino. Lo ha stabilito la Corte di appello di Firenze, che ha accolto l’appello della Chiocciola, proposto nella causa civile contro la rivale. La decisione del tribunale fiorentino ha ribaltato il pronunciamento di primo grado di quello senese (favorevole alla Tartuca) ribadendo l’inderogabilità del Bando di Violante di Baviera e riconoscendo stavolta le ragioni della Chiocciola, assistita dagli avvocati Vittorio Chierroni e Silvia Santinelli dello Studio Legale Lessona di Firenze. Si scrive un nuovo punto fermo su una vicenda annosa che va avanti da decenni, una vera battaglia storiografica tra le due avversarie, incentrata su circa una ventina di metri. La controversia è partita nel dicembre 2016, quando l'assemblea della Contrada di San Marco assunse la clamorosa decisione di citare la consorella “vista l’assoluta indisponibilità della Tartuca a ogni richiesta di colloquio dall’anno 2010 e anche il suo rifiuto di seguire la strada dell’arbitrato indicata all’unanimità dal Magistrato delle contrade nel 2014 proprio per la risoluzione delle controversie territoriali”.

Nel 2019 il primo round era stato vinto dalla contrada di Castelvecchio, con il giudice civile che rigettò la rettifica di confine nel tratto finale di via Pendola antistante la chiesa di Sant'Ansano, che risultava certificato dall'apposizione (nel 1987) delle mattonelle da parte delle due contrade. Una circostanza però, secondo la Chiocciola (la quale si è sempre richiamata alle disposizioni del Bando di Violante di Baviera), che non era mai stata veramente regolamentata dal Comune e dal Magistrato delle contrade, e che andava quindi sanata. Il documento a cui si fa riferimento è l’editto redatto da Violante Beatrice di Baviera a Siena e bandito ufficialmente il 7 gennaio 1730, per stabilire la suddivisione delle diciassette contrade nel centro storico. La Corte fiorentina, che ha emesso la sua sentenza il 13 gennaio, poi depositata il 16 febbraio, ha accolto in toto le tesi del rione di San Marco, affermando la “perdurante validità ed efficacia del Bando di Violante di Baviera” di cui viene riconosciuta la dignità di fonte del diritto. In secondo luogo ha dichiarato che le previsioni del Bando, non essendo volte a disciplinare rapporti tra privati bensì finalizzate a preservare l’ordine e la sicurezza pubblica, e quindi a tutelare interessi di carattere generale, non sono modificabili a seguito di intese raggiunte dalle contrade.

Secondo quest'assunto, per i giudici di secondo grado, come si legge nella sentenza, è da escludere “che il presunto accordo intervenuto, nel 1987, tra i priori delle due contrade fosse idoneo a integrare una modifica del Bando per quanto concerne i confini in esso previsti”. Una determinazione che non accoglie di contro quanto sostenuto dalla contrada di Castelvecchio. "È caduta rovinosamente – ha affermato la Chiocciola attraverso una nota stampa – la tesi della controparte secondo la quale i confini dettati dal Bando sarebbero stati superati dall'evoluzione edilizia, in quanto le contrade che raggiungono le mura avrebbero acquisito le aree territoriali costruite extra moenia. Affermazioni sorprendenti e inaccettabili che, travalicando le esigenze di difesa della convenuta, rischiavano di arrecare, ove recepite dal giudice, un profondo vulnus al mondo delle contrade come delineato dal Bando di Violante di Baviera, ponendosi in palese contrasto con il bando medesimo, che stabilisce i confini di ciascuna contrada all’interno delle mura cittadine ed esclude quindi che, al di fuori di queste, si possa parlare di confini delle contrade”. Visibilmente soddisfatto per l'esito il priore chiocciolino Marco Grandi, che parla di “sentenza esemplare che sancisce il valore secolare del Bando di Violante di Baviera tutelando l’intera collettività senese”. Dalla contrada della Tartuca arriva invece un no comment. “Valuteremo il da farsi” è quanto si limita ad affermare il priore Antonio Carapelli. La sentenza, subito esecutiva, impone la immediata rimozione delle mattonelle recanti il proprio simbolo apposte all’interno di quello che, adesso, è il territorio della contrada della Chiocciola.

