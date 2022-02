Siena, non può avvicinarsi alla sua ex e invece ci va a pranzo: arrestato

17 febbraio 2022 a

a

a

Aveva il divieto di avvicinarsi alla ex compagna, eppure è andato a pranzo con lei al ristorante. Un incontro che ha violato le disposizioni dell’autorità e si è concluso con l’arresto di un uomo di 32 anni, che martedì è stato sorpreso dalla Polizia di Stato in un ristorante del centro di Poggibonsi. Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza, che si erano occupati della violenza di genere che aveva portato all’emissione del precedente provvedimento, lo hanno riconosciuto e fermato in flagranza. La misura cautelare era stata emessa il 5 gennaio di quest’anno (e dunque ancora in vigore) dal giudice per le indagini preliminari di Siena, su proposta del pubblico ministero, in seguito a reiterati comportamenti violenti nei confronti della donna.

Coltellate al supermercato, condanna confermata

I due poi si erano riavvicinati dal punto di vista sentimentale, tanto che la ragazza, di sei anni più giovane, ha spiegato che la coppia ha ritrovato serenità, ma non è bastato. A tutela delle vittime, infatti, infrangere un divieto è un reato che prevede l’arresto obbligatorio. L’uomo, su disposizione del magistrato di turno, è adesso agli arresti domiciliari. Gli studi riguardanti la violenza di genere, hanno dimostrato che, frequentemente, si verifica quella che viene chiamata la Fase della luna di miele, in cui l’uomo mantiene un comportamento impeccabile che porta, come in questo caso, la vittima a ritirare le querele a suo carico, cosa che era avvenuta a fine gennaio.

Palpeggia le ragazze poi si spoglia e compie atti osceni. Arrestato dalla polizia

Proprio per questo è abbastanza frequente che le donne vittime di violenza tornino con i propri aguzzini. Gli uomini e le donne del commissariato di Poggibonsi e della Procura di Siena, si trovano ancora una volta in prima linea nella lotta a questo fenomeno, visibilmente peggiorato durante la pandemia. Nel primo mese e mezzo del 2022 sono già quattro i casi afferenti al cosiddetto Codice rosso: due riguardano minori, trattati in Valdelsa dalla polizia di Stato.

Sesso a pagamento nel centro massaggi cinese. Denunciata una coppia. I prezzi delle prestazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.