Caso Rossi, Mussari: "Bigliettini non erano il modo di esprimersi di David"

E' durata circa quattro ore l'audizione di Giuseppe Mussari in Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. L'ex presidente di Mps ha ripercorso il suo rapporto di amicizia con l’ex capo della Comunicazione di Mps e ha risposto a molte domande dei commissari sulla loro amicizia, sul loro rapporto professionale, sulle vicende legate alla banca e sulla sua conoscenza con l’avvocato Giancarlo Pittelli alla luce dell’intercettazione nella quale quest’ultimo faceva riferimento proprio alla morte dell’ex manager. "È difficile esprimere in maniera breve e comprensibile la natura del rapporto che mi legava a David Rossi", ha detto Mussari citando due scritti, uno suo indirizzato alla moglie di David e l’altro una parte dell’interrogatorio reso dallo stesso ex capo della Comunicazione di Mps alla Gdf dopo la perquisizione, aggiungendo che il loro rapporto si può riassumere nelle parole: "Quel che conta tra amici non è quello che si dice, ma quello che non occorre dire. David ha iniziato a lavorare alla Fondazione di Mps perché era il più bravo di tutti e chiesi di assumerlo perché nel suo lavoro era il più bravo, non perché era mio amico. Il nostro rapporto è iniziato in una città come Siena, città piccola. Quando lui lavorava nel Comune di Siena poi il rapporto si è intensificato negli anni in cui abbiamo lavorato insieme". Alla domanda se, al di fuori dell’ambiente professionale, si frequentassero, Mussari ha risposto: "È successo, ma se cercate i canoni di un’amicizia tradizionale, non li troverete, non ho mai confidato nulla a David ma ero certo che se avessi avuto bisogno di un amico lui c’era e viceversa. L'ho amato come un fratello, un rapporto tanto intenso quanto discreto, quasi un prova di forza verso una comune ritrosia ad esprimere i propri sentimenti in maniera lineare, libera", ha sottolineato Mussari, che ha poi ricordato, citando un verbale dello stesso Rossi, un episodio, quando non era più presidente della banca. Mussari, in quella circostanza, chiese a David di cercare un articolo di stampa: "Rammento che Mussari mi ha chiesto di verificare l’esistenza di un articolo di stampa avente per oggetto la sottoscrizione di un fresh 2008 dalla Fondazione Mps - ha detto Mussari riferendo le parole di Rossi - Ho fatto solo una ricerca sommaria anche perché mi seccava dover usare la rassegna stampa della banca per una sua esigenza personale. Ricordo di averlo avvisato di non aver trovato nulla". Mussari ha quindi riferito: "Non ero più presidente di Mps da mesi, avevo fatto una richiesta sbagliata e la sua risposta era giusta, questo era il nostro rapporto. Quel che conta tra amici non è quello che si dice, ma quello che non occorre dire".

Per quanto riguarda la conoscenza con l'avvocato Pittelli, Mussari ha detto di averlo conosciuto "in termini del tutto casuali, il 25 maggio 2018. Prima non lo conoscevo, non lo avevo mai frequentato, non avevo mai lavorato con lui. Ho iniziato a collaborare con lui a settembre 2018. Se abbiamo mai parlato della vicenda Mps? Ne parlo malvolentieri e quando si affronta il tema cerco di tagliare corto". Alla domanda se avessero mai parlato del caso Rossi, Mussari ha detto: "Non lo rammento se non quando ci incontrammo nel suo studio e mi chiedeva della procura di Siena, sulla quale, come imputato, non esprimevo valutazioni positive". Pittelli, ha raccontato Mussari, ha collegato la vicenda Mussari "alla questione di David". Riguardo alle mail in cui l’ex capo della Comunicazione di Mps faceva riferimento alla volontà di parlare con i magistrati, invece, Mussari ha detto di non credere che "avesse cose di chissà quale rilevanza da riferire. Non so cosa avrebbe potuto dire se non questioni di scenario" ha continuato Mussari, secondo il quale rispetto alle operazioni Alexandria e Santorini "ritengo nulla sapesse. Non ritengo che avesse conoscenza delle operazioni al centro delle indagini né ho conoscenza di intercettazioni a cui fosse sottoposto". Rossi, ricorda Mussari, non partecipava alle riunioni di Cda della banca, né a riunioni di top management salvo per questioni di attinenza al suo settore. L'ex presidente di Mps, inoltre, ha risposto anche a una domanda sulle affermazioni dell’avvocato Pittelli, finite al centro di un’intercettazione, sulla morte di Rossi. "Non ne ho idea, lo deve chiedere a Pittelli", ha detto. "C’è chiaramente una non accettazione dei risultati. Da parte mia, da chi ha nutrito quel tipo di rapporto così da definirlo fraterno e non in senso massonico, non posso rimanere indifferente a una moglie che si batte come si batte Antonella (la moglie di Rossi, ndr) o ai suoi fratelli. Non posso che stare dalla loro parte, ignorando le ragioni che li muovono, ma ci sono per scelta ontologica, per essenza della mia natura in relazione al rapporto che avevo con David", ha proseguito Mussari. "Non posso che stare da quella parte che prescinde dal dato formale e materiale: se Antonella sta là sto là perché David mi avrebbe immaginato lì". Rispetto alla morte di David, Mussari ha spiegato che sarà in grado di dare la sua opinione "quando avrò la forza per affrontare direttamente questa cosa, le carte, il vostro lavoro".

Riferendosi poi all’inchiesta che travolse Mps, Mussari ha detto che "i fatti di quei mesi oggi sono incomprensibili. Quella situazione interruppe il rapporto tra me e David: non era lecito rispetto a quel contesto sentirci. Ci siamo visti l’ultima volta a dicembre 2012 perché ero ancora presidente di Abi e la baraonda non era ancora iniziata. Da gennaio 2013 non era lecito, non era utile né prudente perché scattano meccanismi di etero-difesa: io ero il nemico numero uno e lui gestiva la comunicazione di una banca che era, inevitabilmente, anche contro il nemico numero uno". E sui bigliettini ritrovati che Rossi avrebbe scritto alla moglie, Mussari è chiaro: "La mia sensazione è che quello non era il modo di esprimersi del David che io conoscevo". Nel corso dell’audizione, l'ex presidente di Mps ha risposto anche a una domanda sulla possibilità che David Rossi fosse venuto a conoscenza dell’esistenza di presunti festini. "Ma sta scherzando? David in un festino? Quando si sarebbero tenuti questi festini? Se avesse saputo qualcosa di men che meno lecito sarebbe andato in procura a denunciare, ma non era nella sua natura. Non ce lo vedo dentro una discussione che aveva un oggetto di questo genere". E ancora: "Non si può prescindere dal contesto di odio che si generava quotidianamente. Oggi siamo qui, ad anni di distanza, e facciamo una discussione sul carattere di una persona così cara e capace con un inevitabile peso dell’astrattezza, dovuta allo iato temporale tra la nostra discussione e gli eventi. Ma a quel contesto bisogna tornare". Di quel clima di odio "non c’è un responsabile. Io mi sono salvato decidendo di chiudere con tutti, di riuscire fuori nel 2017 e andare in Calabria". Infine, Mussari ha detto di non aver mai messo piede nello Ior, confermando invece di aver avuto colloqui con l’ex presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi: "Veniva principalmente quando ero presidente dell’Abi", ha detto. Mussari, alla domanda se avesse mai avuto offerte di lavoro da ambienti vaticani, ha poi sottolineato: "Secondo lei con la mia radice culturale, il mio rapporto particolare con la fede, sarebbe stato mai possibile che qualcuno mi offrisse, come qualche giornale ha scritto, la presidenza dello Ior?". Al termine dell'audizione, Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione, ha detto che "nell’audizione che si è tenuta oggi in commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, sono emerse alcune conferme: sulle mail che lo stesso avrebbe scritto e sul suo modo di esprimersi nelle comunicazioni lasciate alla moglie prima di morire, valutazioni fatte dall’avvocato Mussari che conosceva bene il capo comunicazione di Mps. L’avvocato Mussari, che ringrazio per la disponibilità, ritiene che la mail con oggetto ’Help’, anche confrontandola con lo stile dei bigliettini poi accartocciati ed in parte strappati, non sia declinata nella cifra stilistica che caratterizzava David Rossi. Queste valutazioni, fatte da una persona che lo conosceva bene, sono un passaggio significativo ed importante per trovare la verità sulla sua morte". Il deputato di Alternativa Francesco Sapia, anche'egli componente della commissione, in una nota si è invece detto insoddisfatto dalle risposte su Pittelli. "L’avvocato Giuseppe Mussari ha confermato d’aver conosciuto l’ex parlamentare Giancarlo Pittelli dopo la telefonata in cui quest’ultimo si diceva convinto dell’assassinio di David Rossi e immaginava che con la riapertura delle indagini sulla vicenda sarebbe avvenuto il caos. Nel rispondere alle mie domande, Mussari, che ha rapporti professionali con Pittelli, è rimasto molto abbottonato, anche cercando di minimizzare rispetto alle affermazioni dell’ex parlamentare calabrese in merito alla morte di Rossi, che il già presidente del Monte dei Paschi ha fatto passare come indiscrezione giornalistica su pure opinioni intercettate dagli inquirenti del procedimento Rinascita Scott, in cui con l’accusa di concorso esterno in associazione ’ndranghetista è coinvolto lo stesso Pittelli. La nostra commissione parlamentare - conclude Sapia - dovrà andare fino in fondo in merito a quanto Pittelli disse sulla morte di Rossi, perché Pittelli ha senz’altro rapporti politici e professionali di primo piano. Non credo affatto che le sue parole fossero un semplice sfogo, come invece ha lasciato intendere Mussari".

