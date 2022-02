Siena Biontech, presentata offerta da 8 milioni. Entro il 26 aprile c'è tempo per cifre migliori

16 febbraio 2022 a

C’è una grossa novità per ciò che riguarda quella che era la sede di Siena Biotech in strada del Petriccio e Belriguardo. E’ stata infatti presentata un’offerta di 8 milioni di euro per l’acquisizione dell’edificio, che ha una storia importante per quel che concerne il settore delle scienze della vita in area senese. L’ente che ha formulato l’offerta di acquisto non ha al momento voluto palesarsi. A quanto pare, stando ai rumours, l’offerta non è stata presentata dalla Regione Toscana. E già questa è una notizia, in quanto stando ai “pre-accordi” e a quanto era stato detto fino ad oggi avrebbe dovuto essere proprio Palazzo Panciatichi ad assumersi l’onere dell’acquisto dell’edificio.

Le voci quindi si rincorrono. Gsk ha deciso di “alzare la posta” andando ad effettuare una offerta tanto importante (ma ovviamente non così rilevante in termini di bilancio di una multinazionale) che porterebbe inevitabilmente a spostare una parte delle attività dell’azienda a due passi dal centro di Siena (e anche a pochi metri dall’edificio già utilizzato dalla multinazionale britannica in via Fiorentina)? Da Gsk comunque non vengono forniti al momento commenti a questo riguardo. E ancora c’è chi crede che l’offerta presentata possa essere in qualche modo riconducibile con la Fondazione Biotecnopolo della quale tanto si parla e alla quale molte speranze sono legate per gli anni a venire.

Di certo c’è che sono stati offerti 8 milioni di euro per un importante edificio senese. In vendita all’Ivg c’è un compendio operante nel settore biotecnologico realizzato negli anni 2000, articolato su tre piani fuori terra destinati ai laboratori di ricerca e due piani interrati di cui uno adibito a parcheggio e l’altro a spazi connessi alla ricerca con laboratori vari. Nel piano interrato è collocato anche un auditorium da circa 200 posti. Al piano terra sono ospitati tutti gli uffici della direzione e amministrazione, con relativi spazi accessori per riunioni, archivi, attività di servizio. L’edificio si sviluppa fuori terra su una superficie coperta pari a circa 1.100 metri quadrati. L’altezza dell’edificio è di circa 17 metri fuori terra, l’altezza entro terra è di circa 8 metri.

Si tratta di una cifra rilevante, anche se per l’acquisizione ora viene richiesta la metà di quanto era inizialmente la base d’asta. La prima cifra richiesta, nell’asta iniziale effettuata dall’Istituto delle vendite giudiziarie di Siena e Arezzo nella data del 22 dicembre 2020, fu infatti di 16 milioni 98 mila euro. Un’asta, quella, che andò deserta. Il secondo tentativo di vendita è stato effettuato il 28 ottobre 2021 ad una cifra di 12 milioni 878 mila euro, anch’esso senza offerte presentate. Ma adesso, al prezzo di 8 milioni, ecco che si manifesta un acquirente.

L’offerta è stata depositata al curatore Silvana Carlone alla fine di dicembre. Ciò ha fatto partire una ricerca di offerte migliorative, che ha scadenza il prossimo 26 aprile. Nell’avviso si legge infatti che è stata presentata una “offerta irrevocabile d’acquisto il 23.12.2021 per l’importo di euro 8.000.000,00 (otto milioni), effettuata da un soggetto interessato (breviter ‘Primo offerente’)” e che “il giorno 27 aprile alle ore 15 negli uffici dell’Istituto di vendite giudiziarie per i tribunali di Arezzo e Siena ubicati in Monteriggioni, frazione San Martino, via del Pozzo n. 1 si darà luogo alla gara di vendita senza incanto in modalità sincrono mista dei beni”. Nello stesso documento si precisa che “il deposito delle offerte in busta chiusa e dei loro allegati dovrà avvenire presso lo studio del curatore, a Siena in via Montanini n. 92, entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente la data fissata per la vendita e precisamente il 26 aprile 2022, previo appuntamento”.

Se al 26 aprile non saranno presentate offerte migliorative rispetto agli 8 milioni di euro, “il curatore provvederà ad aggiudicare provvisoriamente il bene al ‘primo offerente’”. Nel caso in cui vengano presentate in questo lasso temporale altre offerte “il curatore procederà, sulla base dell’offerta più alta, a gara telematica mista, alla quale potranno partecipare sia gli offerenti fisici, ivi incluso il ‘primo offerente’, sia quelli telematici, con rilanci non inferiori all’ammontare minimo di 100 mila euro e con tempo massimo per ciascun rilancio di sessanta secondi”. Si legge ancora che “si raccomanda agli offerenti telematici di non attendere gli ultimi secondi prima di formulare da remoto l’eventuale rilancio, in quanto il sistema richiede loro di inserire sia l’ammontare del rilancio, sia il pin che gli sarà stato fornito e, inoltre, durante l’inserimento di tali dati, il tempo continua a correre. L’immobile verrà aggiudicato all’offerente che avrà formulato l’offerta in aumento più alta, senza che a tale offerta ne sia seguita un’altra nel termine di sessanta secondi”.

