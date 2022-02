Siena, Anastasia Migliorati di Chianciano Terme miglior allievo chef della Toscana

14 febbraio 2022 a

E’ una ragazza di Chianciano Terme, in provincia di Siena, la migliore aspirante chef di tutta la regione. Una studentessa dell’istituto Artusi si è aggiudicata il concorso “Miglior allievo della Toscana” organizzato dall’Unione regionale cuochi. Si chiama Anastasia Migliorati e ha vinto la manifestazione presentando la ricetta “Lo stecco bugiardo a base di mortadella di Prato Igp”. Adesso rappresenterà la Toscana nel concorso nazionale, i Campionati della cucina italiana, dal 27 al 30 marzo a Rimini. E’ una grande soddisfazione per la aspirante chef e per la scuola chiancianese. L’edizione 2022 ha visto partecipare il più alto numero di istituti nella storia della manifestazione, ben diciannove. I finalisti erano stati selezionati dopo le precedenti fasi che hanno coinvolto centinaia di ragazzi e di ragazze. Si sono infine sfidati nella manifestazione conclusiva ospitata dalla scuola Tessieri atelier dell’arte culinaria a Ponsacco.

Il podio è stato completato dal secondo posto di Daniel Florea dell’istituto Leopoldo II di Grosseto e dal terzo posto di Bogdan Simigliano Vschi dell’Ipssar Matteotti di Pisa. “La crescita, anno dopo anno, di questa manifestazione è uno dei fiori all’occhiello della mia presidenza e dell’Unione regionale cuochi toscani – ha commentato il presidente dell’associazione, Roberto Lodovichi – Si tratta di un grandissimo lavoro corale che fa affidamento sul coordinamento di chef Shady Hasbun per le selezioni interne agli istituti e la competizione finale, sull’ospitalità di scuola Tessieri, sul coinvolgimento delle undici associazioni cuochi provinciali, sulla disponibilità di docenti e di dirigenti scolastici e soprattutto sull’entusiasmo e sulla passione di tanti giovani che si mettono in gioco. Questo viaggio nelle scuole alberghiere toscane ci porta a promuovere il nostro mestiere e a essere ambasciatori di prodotti d’eccellenza; per gli allievi in gara il concorso è un trampolino di lancio verso la futura professione e verso l’inserimento nel mondo del lavoro anche grazie al supporto dei nostri cuochi”.

L'edizione di “Miglior allievo della Toscana” ha registrato il record di presenze da parte degli istituti, le novità sono state rappresentate dalle prime partecipazioni dell’Isis Raffaello Foresi dell’Isola d’Elba e dell’Istituto Del Rosso-Da Verrazzano di Orbetello. La finale è stata ricca di emozioni in una competizione nella quale è stato osservato un regolamento di gara ispirato alle gare di cucina di alto livello. Gli studenti sono stati valutati da una giuria qualificata composta da Maria Probst (chef tedesca vicepresidente dell’Associazione cuochi fiorentini), Stefano Cipollini (coordinatore didattico di cucina di scuola Tessieri), Christian Sbardella (direttore marketing del consorzio dell’Olio extravergine di oliva toscano Igp), Antonio Morelli e Giuseppe Ferraro (Unione regionale cuochi toscani). L’atto finale ha visto i ragazzi realizzare piatti degni dei grandi chef. La preparazione delle ricette ha previsto l’utilizzo di un prodotto dei consorzi di tutela toscani che erano stati in precedenza assegnati alle diverse scuole aderenti, rinnovando una partnership che è stata valorizzata anche dall’assegnazione di specifici premi a tema. La finale di “Miglior allievo della Toscana” ha visto la presenza dell’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini che ha assistito alle premiazioni e ha espresso il proprio compiacimento per il grande lavoro svolto dai ragazzi e dagli istituti scolastici.

