Siena, lavoro: assunzioni sospese al Santa Maria della Scala. Ecco perché. Arrivate 1.200 candidature

A Siena è stato momentaneamente bloccato e sospeso il bando per l’assunzione di 26 persone, con mansioni varie, al Santa Maria della Scala. E’ l’ultimo colpo di scena della vicenda più dibattuta degli ultimi giorni in città, tra lo sgombero dopo 16 anni di Opera Laboratori Fiorentini e l’ingresso nel polo museale di piazza Duomo della società Sigerico, la ex Siena Parcheggi. Hanno fatto “rumore” le immagini dei dipendenti di Opera che hanno lasciato il Santa Maria portandosi dietro scatoloni, computer, stampanti e con operai che hanno caricato su camion da trasloco persino tavolini, sedie, scaffali e arredi che erano presenti nei vari locali. Ad Opera è stato tuttavia impedito di portare via sei monitor che si trovano nel locale di accesso del Santa Maria, alcuni tornelli e un paio di proiettori.

Nella giornata di ieri, giovedì 10 febbraio, è stato il primo giorno di gestione della società Sigerico. Subito è arrivato questo nuovo colpo di scena, con la nota che è stata diffusa dalla stessa ex Siena Parcheggi: “L’avviso (del bando concorsuale, ndr) è sospeso per sopravvenute esigenze connesse all’impellente necessità di assicurare la piena continuità dei servizi al Santa Maria della Scala, non altrimenti assicurabili”. Le prove del concorso al momento, quindi, non sono state calendarizzate: per i 26 posti messi a disposizione erano state presentate ben 1.200 domande. Nonostante la necessità di aumentare l’organico, e l’urgenza di farlo anche in tempi rapidi, al momento il concorso viene bloccato. Ancora desolatamente vuoti i locali di ingresso, fatta eccezione per qualche libro sul Santa Maria riposizionato su un tavolo. Vuoti gli scaffali, assenti gli arredi, spenti anche i monitor.

Il museo ha comunque aperto alle ore 10, come avviene tutti i giorni e come aveva assicurato il presidente di Sigerico, Massimo Castagnini: “Abbiamo venduto i primi biglietti – ha spiegato – e ci stiamo adoperando per rendere a breve possibile la bigliettazione anche in tutti i nostri parcheggi. Il museo ha aperto e rispetterà i soliti orari. Per due mesi abbiamo siglato un accordo con le cooperative Cooplat e Itinera che già operavano al Santa Maria della Scala. Ciò che era necessario è rimasto all’interno del polo museale. Le immagini dello sgombero che si sono viste mercoledì? Noi facciamo il nostro lavoro, è ovvio che dispiaccia per la città vedere scene come quelle”. Ancora Castagnini: “Ci rimbocchiamo le maniche perché c’è tanto da fare. Speriamo di lavorare bene in prospettiva futura insieme alla Fondazione e all’amministrazione comunale. Per quanto mi riguarda, amo le sfide e amo Siena. L’obiettivo è fare in modo che il Santa Maria della Scala e la città si affermino e si facciano conoscere sempre di più. Il brand del Santa Maria va ulteriormente valorizzato. Ora faremo l’inventario delle cose che ci occorrono. Sigerico svolgerà vari compiti, poi spetterà alla Fondazione realizzare un piano di eventi e mostre nel polo museale”.

