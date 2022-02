Palio, il Pd: "Tempi già stretti". E anche il prefetto chiede chiarezza

10 febbraio 2022 a

“I tempi per rimettere perfettamente in funzione la complessa macchina organizzativa del Palio sono stretti. E' urgente conoscere quali percorsi procedurali si pensa di adottare per consentire le Carriere nel 2022”. E’ la sostanza dell’interrogazione del gruppo consiliare del Partito Democratico, presentata all’indomani dell’esito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura per chiarire il futuro quadro propedeutico allo svolgimento dei Palii di quest’anno. “Il prossimo 31 marzo - è intervenuto il Pd - terminerà lo stato di emergenza della pandemia ed è avanzata la copertura vaccinale nell’intero Paese e nella nostra Toscana. Il nostro gruppo consiliare ritiene fondamentale, per il mantenimento delle tradizioni e per la nostra comunità, tornare ad effettuare il Palio nel 2022. Ma i tempi per rimettere perfettamente in funzione la complessa macchina organizzativa sono stretti. E’ quindi necessario adoperarsi convintamente ed alacremente tutti in questo senso per lo spirito e la vita della nostra città”.

Più in particolare, il gruppo Pd “chiede di sapere quali percorsi procedurali si pensa di adottare per consentire i Palii nel 2022, con eventuali regole specifiche unicamente per questo anno e per le sue singole carriere e fasi della Festa (estrazione delle Contrade, assegnazione dei cavalli, prove e corsa del Palio e giornate paliesche nelle Contrade e nella Città)”. Già lo scorso novembre il sindaco aveva annunciato di aver chiesto una specifica deroga per il Palio al D.L.22 aprile 2021, n.22 ‘Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19, e aveva affermato la necessità di definire un protocollo coordinato col nulla osta dell’Asl. Era stato poi approvato dall’amministrazione comunale il Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2022. “In ultimo - rimarca il Pd nell’interrogazione - il prefetto ha ritenuto necessario convocare un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per chiarire il futuro quadro propedeutico allo svolgimento dei Palii 2022, chiedendo contezza dello stato dell’arte sia con riferimento agli approfondimenti tecnici della Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sia con riferimento alle decisioni facenti capo al sindaco, d’intesa con le Contrade, evidenziando che “occorre un congruo periodo di tempo che consenta, a tutte le componenti istituzionali coinvolte, di svolgere al meglio le proprie funzioni”.

All’incontro, presieduto dal prefetto Maria Forte, hanno preso parte l’amministrazione provinciale, il sindaco di Siena e i vertici provinciali delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Nella prospettiva di un approccio tempestivo, il prefetto ha infatti ritenuto necessario, in un’ottica di leale collaborazione e nel rispetto delle specifiche competenze, “chiarire in sede di Comitato il futuro quadro propedeutico allo svolgimento dei Palii”. “C’è da tenere conto - è stato ribadito - che per rimettere in moto la macchina organizzativa (ferma da circa due anni a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19) occorre un congruo periodo di tempo che consenta, a tutte le componenti istituzionali coinvolte, di svolgere al meglio le proprie funzioni. Il Palio è un evento che vede l’entusiastica partecipazione delle Contrade e di tanti turisti - ha dichiarato il prefetto al termine del Comitato – occorre, pertanto, mettere in campo sin da subito ogni utile sinergia rivolta ad approntare con tempestività le misure organizzative necessarie”. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si è concluso con l’auspicio che l’evoluzione sanitaria consenta nelle future settimane una visione più definita dell’emergenza pandemica e conseguentemente favorisca i processi decisionali connessi allo svolgimento dei Palii, imprescindibili per l’avvio della complessa macchina dell’ordine e della sicurezza pubblica.

