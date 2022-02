Siena, la storia di Luca: "Ero sulla sedia a rotelle, ora cammino di nuovo grazie a Carletti e alla Lilt"

Giuseppe Silvestri 09 febbraio 2022 a

a

a

La storia è di quelle che ti lasciano i brividi addosso e riescono a mixare lacrime e sorrisi in maniera perfetta. Perché la vita è una soltanto, spesso complessa e in salita, o magari, raramente, semplice e sempre in discesa. Ma un conto è trascorrerla su una sedia a rotelle, dovendo affrontare dolori atroci, un altro è passeggiare con la propria fidanzata, fare jogging, uscire con gli amici, guidare e lavorare, in uno stato che erroneamente viene sempre definito “normale”. Se poi il percorso è di andata e ritorno, cioè, vivere, carrozzina, poi tornare a vivere, la nostra storia prende le sembianze di una favola e tutto diventa ancora più bello. Le lacrime di gioia di chi quel viaggio l’ha fatto davvero, hanno il sopravvento sui brividi di paura e di dolore. (Nella foto sopra il neurochirurgo Sandro Carletti e Gaia Tancredi, presidente della Lilt Siena. Qui sotto il grossetano Luca Girelli).

Il protagonista si chiama Luca Girelli, ha 58 anni, è di Grosseto, dove vive da solo. E’ fidanzato con Samuela, ma non riescono a vedersi spesso, perché lei lavora a Castiglion del Bosco, nel territorio di Montalcino e solo un paio di volte a settimana torna in Maremma. “Se penso che poco più di due mesi fa ero in carrozzina, il giorno dopo in sala operatoria ed oggi cammino e passeggio normalmente, provo forti emozioni e grande felicità. Per fortuna, e per una serie di circostanze, nella mia vita ho incrociato la Lilt di Siena il neurochirurgo Sandro Carletti”, racconta Luca. Sospira. Poi racconta tutto d’un fiato: “Lavoro in uno studio commercialista di Grosseto. La mia vita è stata sempre intensa e non ho mai avuto problemi di mal di schiena. Una mattina di agosto mi sveglio con un fortissimo dolore, quasi non riesco a camminare e faccio fatica a restare seduto. Il mio medico mi prescrive una serie di iniezioni, credo che sia soltanto una crisi passeggera. Invece no. Dopo un paio di settimane finisco nella macchina della risonanza magnetica che scopre un’ernia molto evidente, esposta, tra le vertebre L4 e L5. Accetto la diagnosi, ma dentro di me spero che i dolori finiranno e che tutto presto rientrerà nella norma. Purtroppo mi sbaglio. Una notte mi sveglio a causa di fitte lancinanti. Mi impediscono di stare sdraiato e non posso nemmeno sedermi. Solo in piedi e in una determinata posizione, appoggiato su un mobile, riesco ad alleviare i dolori pazzeschi. Il lavoro del fisioterapista e i farmaci calmano il male, che però è sempre dietro l’angolo. Qualche giorno dopo arriva la mazzata. Sono a casa e mi basta spostarmi di appena venti centimetri per essere investito da una nuova crisi. Aspetto qualche minuto, poi chiamo il 118. Non sono trasportabile, il medico mi fa una puntura di morfina sul posto. Niente. Un’altra ancora, poi una flebo. Il dolore impiega due ore e mezza per passare”.

A Luca viene consigliato di sottoporsi a una visita neurochirurgica, ma all’ospedale della Misericordia di Grosseto il reparto non esiste, quindi è costretto ad attendere. Il primo professionista che esamina il suo caso gli consiglia di aspettare per un eventuale intervento chirurgico, a causa del rischio di recidiva. Gli vengono prescritte altre punture e riposo assoluto che significa non muoversi: restare su una sedia a rotelle. Del resto alzarsi e provare a camminare lo spinge solo verso nuove crisi. Sono passate poche settimane dai primi patimenti, ma la vita di Luca si è letteralmente trasformata: da un uomo attivo e mai fermo, è diventato una persona costretta alla disabilità. Torniamo a quei giorni. “Per me non è facile affrontare una situazione del genere - racconta ancora Luca - E’ dura. Mi sento demoralizzato e affranto. Ma non disposto alla resa. Chiamo un mio grande amico senese, Antonio Degortes. Voglio chiedergli se può aiutarmi a fissare una visita privata, visto che quando ci ho provato da solo mi è stato risposto che non si poteva prima di marzo. Antonio mi dice che parlerà del mio caso con Gaia Tancredi, la presidente della Lilt, un’amica che conosce da sempre. Passa qualche giorno e mi ricontatta. Mi spiega che alla Lilt proprio in quel mese, a fine ottobre, inizierà a visitare il neurochirurgo Sandro Carletti e che mi ha fatto fissare un primo appuntamento. Ovviamente apro il computer e cerco di scoprire chi è Carletti. Basta una ricerca per comprendere che sarò nelle mani di un bravo professionista. So cos’è la Lilt, i volontari sono impegnati anche a Grosseto, ma non conosco quella di Siena: scoprirò dopo qualche giorno che si tratta di una vera e propria eccellenza nazionale, una struttura superlativa”. (Nella foto sotto Sandro Carletti con Luigi Gualtieri, direttore della Lilt Siena)

Il tempo di prendere fiato, poi Luca ricomincia a raccontare la sua storia: “Il giorno della visita arrivo in ambulanza. Non riesco a camminare, mi sposto solo sulla sedia a rotelle. Sono uno dei primi pazienti che Carletti, neurochirurgo con 10 mila interventi alle spalle, visita nella sua nuova esperienza avviata con la Lilt di Siena, tra l’altro all’insegna della solidarietà. Osserva la risonanza magnetica, ascolta la mia storia nei particolari. Poi mi spiega che a suo avviso ormai l’intervento è inevitabile e che va fatto prima possibile, senza attendere. Rimango colpito dalle sue parole: decise, ma accompagnate da modi gentili e da una disponibilità purtroppo non sempre scontata nel mondo di oggi. Ma a lasciare il segno è una sua precisa affermazione: <<Guardi, una cosa è certa. Tre o quattro giorni dopo l’intervento, lei uscirà dalla clinica sulle sue gambe>>. E così è andata. Il 23 novembre sono stato operato, il 24 ero già in piedi: maglietta, pantaloncini e busto. Sabato 27 ho lasciato l’Ifca Casa di cura Ulivella e Glicini di Firenze, camminando da solo. Nei giorni del ricovero sono stato quasi coccolato: assistenza da favola, gentilezza, disponibilità e tutto in convenzione con la sanità pubblica. Carletti mi ha rimesso in piedi e voglio approfittare per ringraziarlo con il cuore in mano. E pensare che l’ho visto solo tre volte: il giorno della visita alla Lilt, in stanza dopo l’intervento e durante il controllo, quando mi ha confermato che tutto stava procedendo bene. Io non posso dare giudizi professionali, non sono un medico, ma la sua grande umanità e la forte empatia che si è creata, hanno fatto sembrare tutto molto semplice. Quando ho parlato con lui sono stato colpito dal fatto che non è come avere davanti un barone della medicina, ma un professionista sempre molto chiaro e tranquillo. E ovviamente bravissimo, di continuo impegnato in sala operatoria. La Lilt, invece, si è rivelata una struttura perfetta, di altissimo livello. Ha avviato il processo che in un mese mi ha permesso di tornare a camminare”. (Nella foto sotto Sandro Carletti con il suo collaboratore Francesco Sisti).

A oltre sessanta giorni dall’intervento chirurgico, la vita di Luca Girelli si avvicina a quella precedente alle crisi causate dall’ernia. Non ha avuto più dolori. Le prime quattro settimane le ha trascorse camminando in casa. Il 23 dicembre, due giorni prima di Natale, alle 20.30 ha sostenuto la visita di controllo. Poi ha iniziato a uscire, a passeggiare. Ha ripreso a lavorare, a camminare con la fidanzata accanto, a guidare l’auto. (Nella foto sotto Kiwi e Mirtilla).

“Sandro Carletti, direttore della neurochirurgia dell’Ifca Ulivella e Glicini, mi ha restituito la mia vita. Mi ha permesso di rinascere. Lo ringrazio profondamente e pubblicamente, professionisti del genere andrebbero clonati, soprattutto nel mondo della sanità. Fondamentale è stata ovviamente la Lilt presieduta da Gaia Tancredi, che ha innescato tutto ciò, una vera e propria macchina da guerra che aiuta chi sta male. Chapeau. E alla Lilt sono arrivato grazie ad Antonio Degortes, che ancora un volta si è dimostrato un vero amico. Il fisioterapista, Alessandro Cipriani, conosciuto dopo il ricovero, è bravissimo e molto disponibile. Abbiamo stabilito un importante rapporto e anche lui si è rivelato fondamentale: continuiamo a lavorare. Nel cuore un posto speciale ovviamente lo riservo alla mia compagna Samuela, sempre al mio fianco, amorevole come le sue gattine Kiwi e Mirtilla. Ma un abbraccio infinito è per mia sorella Serenella, che nei momenti più difficili c’è sempre stata. Un’alleata decisiva. Un pezzo della mia vita”. ([email protected])

Stretta di mano tra il sindaco De Mossi e Sandro Carletti. Il neurochirurgo: "Piazza del Campo tra i luoghi più belli del mondo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.