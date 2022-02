Siena, morte David Rossi, la segretaria Lorenza Pieraccini: “Mail letta il 4 marzo, scomparsa tre giorni dopo”

Aldo Tani 09 febbraio 2022 a

a

a

“Sono sicurissima di averla letta il 4 marzo. Penso che anche Viola l’abbia vista, ho notato che era aperta”. Lorenza Pieraccini non ha dubbi. David Rossi ha inviato il messaggio con oggetto “Help” all’allora amministratore delegato di Banca Mps, Fabrizio Viola, due giorni prima di morire. La segretaria aveva già fornito questa versione sia in tv che in procura, e ieri è tornata a ribadirla alla commissione parlamentare che indaga sul decesso del manager. Al tempo Pieraccini aveva parlato anche di un altro fatto relativo a quella mail, ovvero che non fosse riuscita più a trovarla a distanza di pochi giorni. “Il giorno dopo la morte di Rossi sono andata a cercare la mail ma non c’era più. Io non l’ho cancellata”, ha affermato la segretaria, che poi si è detta stupita del mancato interessamento degli inquirenti nei suoi confronti: “Io non l’ho raccontato a nessuno, ma pensavo che i magistrati mi chiamassero due giorni dopo, non a distanza di anni, per il ruolo che ricoprivo”.

Giletti sentito dalla Finanza sul materiale scomparso dal fascicolo della morte di David Rossi



Pieraccini era stata chiamata a Roma dopo che le recenti rivelazioni sulla relazione della polizia postale di Genova avevano creato il caso della mail postuma. Le indagini, fatte nell’ambito nell’inchiesta sull’abuso di ufficio in merito ai presunti festini, avevano evidenziato come data di creazione di quel messaggio, il 7 marzo (quella di “delivery” recitava 4 marzo). Rossi era deceduto il giorno prima. Il tribunale di Genova aveva archiviato il tutto un anno fa e il fascicolo trasmesso alla procura di Siena. Un mese fa il tutto era venuto alla luce, anche se poi gli stessi famigliari del manager, come il fratello Ranieri, si erano detti scettici.

Pieraccini quella mail l’aveva stampata e portata in visione a Valentino Fanti, allora capo della segreteria del presidente Giuseppe Mussari, anche lui di scena a Roma ieri. “Sono sicuro che era il 4 marzo Lorenza Pieraccini mi ha fatto vedere la mail, dicendomi di fare qualcosa. Io non ricordo cosa risposi, ma la liquidai velocemente”, ha detto il dirigente. Rispetto alla donna però ha sostenuto che “la lettura della posta di Viola fosse possibile solo all’intestatario”. Per Pieraccini invece “poteva essere aperta anche da altre due persone”, anche se non ha saputo dire i nomi.

Commissione Rossi manterrà le altre consulenze



Fanti poi si è concentrato sull’intero scambio di mail, dicendosi di essere tranquillizzato “solo dopo aver letto l’ultima (quello che recita, ‘sembro pazzo a farmi tutti questi problemi’, ndr)”. In realtà, il segretario ai commissari ha fatto notare la correlazione tra il messaggio nel quale annuncia l’intenzione di suicidarsi e uno successivo, “posso mandarti una mail sul tema di stamani, domani potrebbe essere già tardi”. Tra i due intercorrono circa tre ore, il primo è delle 10, il secondo delle 13. Fanti, che da tabulati telefonici parlò con Rossi il 5 marzo, “per questioni di lavoro”, non ha mai raccontato la cosa a nessuno. Né dentro la banca, né ai magistrati, che lo hanno sentito due volte successivamente.

La commissione gli ha poi chiesto della sera del 6 marzo. “Sono stato avvertito da Ilaria Dalla Riva (allora responsabile delle risorse umane, ndr) – ha detto l’uomo -. Quando sono arrivato, c’era già l’ambulanza. Sono rimasto da parte. Ho ripensato alla mail, ma era difficile immaginare un gesto del genere”. Una fine che per il dirigente ha solo una spiegazione: “Io ritengo che David si sia suicidato”.

Di quella vicenda sarà chiamato con tutta probabilità a parlare anche Fabrizio Viola, che sarà convocato dall’organismo presieduto da Pierantonio Zanettin il 3 marzo. L’Ufficio di presidenza ha certificato anche la serie di consulenze, compresi magistrati e medici legali. E’ stato definito poi anche il calendario del prossimo mese. Oltre al banchiere, il 10 saranno ascoltati Claudio Di Tursi, ispettore capo; Stefano Frisinghelli, assistente capo; Augusto Vincenzo Ottaviano, assistente capo, tutti appartenenti al compartimento polizia postale della Liguria. Il 17, infine, sarà sentito il giornalista Domenico Mugnaini.

Rizzetto: "Sulla morte di David Rossi vogliamo arrivare alla verità. Sentiremo anche Ettore Gotti Tedeschi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.