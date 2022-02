Banca Mps, giorno del giudizio per Bastianini. Al suo posto Luigi Lovaglio?

Aldo Tani 07 febbraio 2022 a

Tanto rumore intorno a Banca Monte dei Paschi. Una cosa che non avrà fatto piacere a nessuno, nemmeno all’amministratore delegato Guido Bastianini che, pur con le spalle al muro, non è mai stato una persona dal profilo risonante. Il tentativo di sostituirlo orchestrato dal Ministero dell’economia e delle finanze, però, è andato al di là del perimetro previsto. Ha toccato la politica sia nazionale che locale. E’ di sabato l’esternazione del sindaco Luigi De Mossi che, dopo aver elogiato l’impegno del dirigente “sulla graticola” nel permettere alla banca di tenere la testa alta e di tutelare i dipendenti (“uomini e donne - li ha definiti - che hanno prima fatto grande il Monte dei Paschi e poi lo hanno salvato”), ha denunciato una mancanza di dialogo del Governo con il territorio e con le istituzioni per valutarne le esigenze. Prima ancora, aveva fatto irruzione anche la Consob e questo, paradossalmente, ha dato forza all’amministratore delegato di Mps. Non quanto basta per sovvertire un destino che appare segnato, ma sufficiente per non spianare la strada al Tesoro nel Cda in programma oggi.

L’azionista di maggioranza di Montepaschi si immaginava un addio indolore, invece potrebbe essere costretto alla conta dei voti per sfiduciarlo, togliendogli le deleghe. Il terreno era stato preparato dal dg Alessandro Rivera in un incontro di una decina di giorni fa, ma adesso la vicenda ha preso una piega differente. Alle indiscrezioni è seguita la conferma da parte di Rocca Salimbeni della verifica della posizione di Bastianini, con tutto quello che ne è seguito fino a venerdì. Prima, su richiesta della Consob, l’incontro del collegio dei sindaci revisori per un controllo sui numeri (oggi saranno presentati quelli del 2021), che non ha generato comunque nessun allarme. Poi le dimissioni dal Cda di Olga Cuccurullo, dirigente del Mef, per “motivi personali”. Spiegazione quanto mai di facciata a due giorni dall’incontro tra i consiglieri dell’istituto di credito. Un passo indietro che sarebbe stato dettato dalla necessità di far posto al nuovo amministratore delegato, da cooptare nel Cda. A occupare quella sedia dovrebbe essere Luigi Lovaglio (nella foto), ex dirigente di alto profilo di Unicredit e nell’ultimo triennio al vertice del Credito Valtellinese. Il Tesoro si sarebbe diretto sul banchiere di Potenza, considerati anche gli impedimenti di altri due candidati papabili: Alessandro Vandelli, ex ad di Bper, e Victor Massiah, ex Ubi.

Con Lovaglio, il Mef non solo troverebbe una figura di proprio gradimento, visto che Bastianini aveva preso le redini di Mps con un altro Governo (il Conte II) e un altro ministro dell’Economia (Roberto Gualtieri), ma aprirebbe un nuovo corso in vista delle sfide che la banca deve affrontare. Prima tra tutte, quella dei numeri. Una delle imputazioni rivolte all’attuale amministratore delegato di Rocca Salimbeni sarebbe proprio quella di non aver saputo raggiungere gli obiettivi relativi al taglio dei costi. Poi c’è un piano industriale che deve ottenere il via libera dalle autorità competenti. Uno dei nodi più complicati riguarda gli esuberi, che sarebbero in numero maggiore di quelli preventivati, ovvero 4 mila unità. Infine, un aumento di capitale da 2,5 miliardi, dove richiamare l’attenzione del mercato. Gli stessi privati che dovrebbero acquisire Montepaschi nelle volontà del Tesoro, e in un tempo non così lungo. Già, il fallimento della trattativa con Unicredit è “un’onta” che va lavata prima o poi. Iniziare con l’allontanamento di Bastianini è un primo passo.

