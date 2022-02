Siena, 29 multe al giorno per i nuovi semafori. Manganelli: "Foto solo a chi passa con il rosso"

Carlo Pellegrino 06 febbraio 2022 a

a

a

In due mesi 1.668 infrazioni. Sono quelle accertate dalla polizia municipale di Siena, relative alle violazioni dei due nuovi semafori installati negli incroci Mazzini-Beccafumi e strada Massetana-Cassia Sud. Gli impianti sono in funzione dal 4 novembre e i dati finora elaborati riguardano il periodo fino al 31 dicembre. “E’ un dato in linea con le aspettative – spiega Marco Manganelli, comandante della polizia municipale di Siena – che non fa emergere un quadro di particolare indisciplina da parte degli automobilisti”. Nei primi 57 giorni con i semafori attivi, 1.668 violazioni accertate, ovvero 29 al giorno, 14 e mezzo per ogni semaforo. “Il periodo iniziale – osserva Manganelli – è quello nel quale si registrano più violazioni ed è assolutamente prevedibile. Per quanto possa essere stata capillare la nostra campagna informativa ancora non tutti gli automobilisti conoscono questo dispositivo ed è quindi logico un minore rispetto delle regole, qualche volta in modo colposo, altre doloso. E’ ciò che in passato abbiamo rilevato anche negli altri impianti semaforici attivi in città, quello tra via Battisti e Pescaia, nei pressi dell’istituto Ricasoli, e a Porta Camollia. Questi sono semafori ormai rodati, attivi da diversi mesi, nei quali si è assistito a una stabilizzazione delle infrazioni, cosa che avverrà presumibilmente anche per i due impianti accesi a novembre”.

Dai tutor 68 multe al giorno: i dati dei primi due mesi e mezzo dei dispositivi tra Due Mari e Cassia

“L’esperienza – aggiunge il comandante della Municipale – ci dice anche che ci saranno periodi con numeri più alti o più bassi di violazioni. Dipende come sempre dalle condizioni del traffico o della viabilità, senza poi parlare della pandemia che in alcune fasi degli ultimi due anni ha di fatto abbattuto la circolazione stradale e di conseguenza le infrazioni. E importante è anche l’orario: nelle ore serali in pratica i passaggi con il rosso si azzerano, ricordando che poi dalle 23 il semaforo diventa lampeggiante per garantire una circolazione più scorrevole. Ci prendiamo comunque un periodo di cinque, sei mesi per monitorare, raccogliere dati e poi tracciare un bilancio”.

Roncucci confermato segretario comunale Pd: "Dobbiamo creare una coalizione ampia"

C’è una precisazione importante, relativa a come gli impianti sono impostati: “La sanzione scatta solo quando si passa con il rosso – assicura Manganelli – sebbene la legge preveda che si possa passare con il giallo solo se si è già occupato l’incrocio o non sia possibile l’arresto in sicurezza. Nel 99% dei casi la giustificazione degli automobilisti è proprio questa, che il rosso è scattato una volta superato il semaforo: questo a Siena non è possibile visto che la strumentazione è tarata per scattare foto solo in caso di passaggio con il rosso. Non può esserci incertezza, come è altrettanto certa la nostra intenzione, che non è quella di fare cassa, ma garantire maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada prevenendo fonti di pericolo”.

Siena Jazz, sospiro di sollievo: i finanziamenti ci saranno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.