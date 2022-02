Siena, prima uscita per Mustafa: "Voglio andare a scuola"

Aldo Tani 05 febbraio 2022 a

All'obiettivo che gli si para davanti, Mustafa risponde con un ciao. Per la famiglia El Nezzel è la prima uscita pubblica da quando i suoi componenti sono arrivati in Italia, ma più di tutti è la giornata di questo bambino di 5 anni, privato degli arti per una malformazione genetica dovuta all'utilizzo del gas nervino nel conflitto in Siria. Lui è “l'emblema di una battaglia contro la guerra”, come l'ha definito l'arcivescovo Augusto Paolo Lojudice. Lui si muove, si agita e saluta. E soprattutto sorride, in una maniera coinvolgente. Racconta ciò che vuole per il futuro, “andare a scuola e le gambe”, e abbraccia festoso gli operatori della Caritas e i suoi genitori. Loro hanno occhi solo per lui e soprattutto per la sua salute. “Io non voglio niente per il mio futuro, penso solo a quello di mio figlio”, ha detto Zeynep, la madre. Al suo fianco il marito Munzir a farle eco: “Sono contento perchè Mustafa avrà la cura”.

Un miracolo reso possibile dall'immagine realizzata dal fotografo turco, veterinario di professione, Mehmet Aslan. “Quella foto ha cambiato la nostra vita”, ha sottolineato il padre. In effetti, quello scatto, premiato al Siena international photo awards, ha fatto il giro del mondo e in tre mesi da un campo profughi turco, gli El Nezzel si sono ritrovati in Italia, grazie anche alla tenacia del patron Luca Venturi. “Lo Stato italiano è stato l'unico a rispondere alla nostra richiesta di aiuto per la cura di Mustafa”, ha affermato Zeynep, che si era rivolta anche alla Siria e alla Turchia. Il nostro Paese, oltre a un alloggio in un centro della Caritas all'Arbia, gli ha prospettato anche la possibilità per un domani. Rappresentata dal Centro protesi Vigorso di Budrio, che lo prenderà in cura insieme al padre Munzir, privato della gamba destra dallo scoppio di un ordigno. Se per il genitore il percorso si annuncia abbastanza veloce, “in circa quindici giorni dovrebbe riprendere a camminare”, hanno affermato dalla curia, per il piccolo la strada è lunga.

Non è ancora chiaro quando inizierà questa fase, né se andranno solo loro due, perchè la volontà di chi li segue è di non anticipare i tempi. Intanto, sono state avviate le visite specialistiche all'ospedale di Siena. E' probabile che il bambino possa essere assistito anche da uno psicologo, considerando l'intervento e il complesso recupero post operatorio. Se sul lato clinico si procede per gradi, neppure sul piano dell'integrazione si possono bruciare le tappe. La priorità resta l'apprendimento dell'italiano, soprattutto per Mustafa e le sorelle. Il resto è lasciato alle decisioni di Munzir e Zeynep per permettere loro di ambientarsi al meglio. Il futuro resta da scrivere, ma è il presente che dà coraggio.

