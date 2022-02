Siena, Alessandro Nannini accusato di bancarotta

Claudio Coli 05 febbraio 2022 a

Un'evasione fiscale da un milione e 200mila euro, capace di condurre alla bancarotta le Pasticcerie Nannini. È l'accusa mossa dalla Procura di Roma ad Alessandro Nannini, il senese noto ex pilota di Formula Uno e fratello della rock star Gianna, già candidato sindaco di Siena e industriale nel ramo dolciario. Nannini, indagato dai magistrati romani, è stato rinviato a giudizio e comparirà in udienza preliminare il 4 maggio davanti al gup di Roma, difeso dall'avvocato Fabio Pisillo. Nannini, 62 anni, archiviata l'esperienza sportiva dopo il grave incidente nel 1990, dalla fine degli anni Novanta ha iniziato ad occuparsi degli affari di famiglia, e dal 2001 al 2014 assunse la carica di presidente delle Pasticcerie Nannini, la storica azienda di produzione di dolciumi fondata dal nonno Guido.

Secondo gli inquirenti, Nannini avrebbe cagionato il crac delle Pasticcerie Nannini, con sede a Roma e fallita nel 2019, a causa del mancato pagamento di tasse e contributi. Questa la motivazione con cui il pm Francesco Marinaro, che ha preso in carico il fascicolo, ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio, contestando a Nannini di non “aver versato all'erario tasse e contributi così da accumulare una notevole esposizione debitoria di importo di circa un milione e 200 mila euro. Operazioni dolose che avrebbero provocato il fallimento della società”. Accuse respinte in blocco dalla difesa dell'ex pilota: “Alessandro Nannini – fa sapere il suo legale Fabio Pisillo - rivendica la propria estraneità rispetto alle accuse di bancarotta mosse dalla Procura di Roma per il fallimento della società Pasticcerie Nannini avvenuta nel febbraio 2019 per debiti fiscali”. La difesa di Nannini argomenta le sue tesi, spiegando che in una precedenza udienza del 2 febbraio, il pubblico ministero aveva già chiesto l'immediato proscioglimento per una delle due accuse, quella di bancarotta documentale. “Ed il gup – ancora l'avvocato Pisillo - provvederà in tal senso alla prossima udienza del 4 maggio: è emerso infatti che l'accusa era frutto di equivoco tra curatore e pm, equivoci che è stato documentalmente chiarito”.

Per quanto riguarda l'accusa di un mancato pagamento delle tasse che avrebbe accresciuto l'esposizione debitoria provocando la bancarotta, la difesa sottolinea: “La seconda accusa è invece di bancarotta impropria e consiste nell'aver determinato il fallimento di tale società per mancato pagamento di tributi dovuti dalla società Pasticcerie Nannini in alcuni anni dal 2009, anni in cui tale società attraverso una importante crisi di liquidità. Ci difenderemo anche da tale accusa – viene assicurato - perché riteniamo che non vi siano i presupposti del reato di bancarotta. La società Pasticcerie Nannini – viene puntualizzato - era una piccola società ben distinta rispetto alla società Nannini che è la società storica di famiglia e che ha sede a Siena ed è proprietaria, tra gli altri immobili importanti nel centro storico della città, anche del famoso Bar Conca d'Oro. Si tratta dunque di due soggetti giuridici diversi”.

