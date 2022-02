Banca Mps, sul caso Bastianini l'Europa tace. Oggi il collegio sindacale

Aldo Tani 04 febbraio 2022 a

Sulla Banca Mps, in particolare sulla questione Bastianini avrebbe acceso i fari anche la Consob. La commissione di vigilanza della Borsa ha chiesto al collegio dei sindaci revisori di Banca Mps di riunirsi oggi, in vista del Cda di lunedì dove l'amministratore delegato sarà sottoposto a verifica. Una situazione da cui si è voluta tenere distante l'Europa. Lo ha fatto per voce di Arianna Podestà, portavoce della Commissione: "Non ho assolutamente alcun commento. Più in generale posso dire che la Commissione europea sta seguendo molto da vicino i recenti sviluppi che riguardano Monte dei Paschi di Siena ed è in contatto con le autorità italiane su questo tema". L'intervento della rappresentante europea era mirato a eliminare le speculazioni inerenti la possibilità che da Bruxelles l'uscita di Bastianini sia accolta in maniera favorevole.

"Nel luglio 2017 abbiamo approvato il piano italiano per la ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi sotto le regole Ue e sulla base di un effettivo piano di ristrutturazione e di impegni presi dall’Italia in relazione alla banca - ha aggiunto Podestà - Come sempre sta ai Paesi membri ottemperare agli impegni e proporre i modi attraverso i quali rispettarli. Sta all’Italia quindi decidere e proporre vie per uscire dalla proprietà di Monte dei Paschi di Siena". Nel frattempo, non si arrestano gli attestati di stima nei confronti del dirigente. "Prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate alle porte di un periodo delicato per il Monte - ha affermato Davide Zanichelli, deputato M5s della commissione Finanze - è bene che il ministro Daniele Franco riferisca preventivamente, in un’ottica di trasparenza verso i cittadini e gli investitori internazionali, le ragioni che lo spingerebbero a chiudere l’era Bastianini".

Il titolare del dicastero di via XX Settembre sarà chiamato in audizione dalla commissione sul sistema bancario il 15 febbraio, sempre che gli impegni europei gli consentano di essere presente. A quel punto però le sorti dell'amministratore delegato dovrebbero essere già decise. Il fatto che la stessa banca abbia comunicato l'inserimento della verifica nell'ordine del giorno del Cda, evidenzia quanto sia in discussione il futuro del dirigente. Sostenuto a spada tratta dalla politica, coesa nel riconoscerne nell'operato, ma distante da chi tiene in mano il pallino del gioco, ovvero il Tesoro: azionista di maggioranza di Mps con il 64,2% del capitale. Non a caso, tutte le voci sull'instabilità di Bastianini sono state accompagnate da quelle su un rapporto quasi nullo con Patrizia Grieco, presidente di Montepaschi ed espressione proprio del ministero dell'economia. Con la resa dei conti sempre più vicina, la Bce intanto ha fatto all'istituto di Rocca Salimbeni i requisiti patrimoniali da rispettare nel 2022. Cioè uno Srep complessivo del 10,75%. L'indicatore che serve a valutare i rischi corsi da una banca nella sua attività sia per i prestiti che potrebbero non rientrare, sia per i normali rischi dell’attività di credito.

