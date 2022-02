Banca Mps, è arrivata la resa dei conti. Lunedì in cda la verifica su Bastianini

Aldo Tani 03 febbraio 2022 a

a

a

Banca Mps ha rotto il silenzio. Dopo giorni di indiscrezioni sul futuro dell’ad Guido Bastianini, Rocca Salimbeni con una nota ha sottolineato che “nel prossimo Consiglio di amministrazione, convocato per il 7 febbraio, è stato inserito all’ordine del giorno un punto inerente una verifica di Corporate Governance riguardante la figura dell’amministratore delegato e direttore generale, Guido Bastianini”. Una precisazione che potrebbe rappresentare l’anticamera di un cambio al vertice. Più che altro perché arriva in una fase delicata e transitoria per Montepaschi. Il piano industriale è al vaglio delle autorità competenti, mentre il Tesoro sta rinegoziando con l’Europa la proroga della permanenza all’interno del capitale azionario dell’istituto di credito. Senza dimenticare l’aumento di capitale da 2,5 miliardi. Partite dove l’inserimento di un giudizio su chi guida la banca c’incastra poco o nulla. A meno che il Tesoro non voglia aprire un nuovo corso. Meglio se con un uomo di fiducia e che non sia d’intralcio se l’ipotesi di mercato a breve si dovesse aprire di nuovo.

Non che Bastianini abbia giocato un ruolo da protagonista nel fallimento della trattativa con Unicredit, ma essendo espressione del Governo precedente, toglierlo di mezzo potrebbe agevolare il compito. Chissà che ne penserà adesso Matteo Salvini, l’unico leader di partito a esporsi fin qui pubblicamente per difendere il manager, e che ha incontrato il ministro Franco. La questione sarebbe rimasta sullo sfondo. Sul carro del dirigente sono saliti un po’ tutti gli schieramenti. “Non vorremmo che il ministero dell’economia cadesse in contraddizione con quanto già riconosciuto di fronte al Parlamento e con quanto sembrano raccontare i numeri”, ha affermato Daniele Pesco, senatore pentastellato e presidente della commissione Bilancio. “In questa fase le tensioni sui vertici del Mps sembrano incomprensibili, è come tali vanno evitate, se non c’è prima chiarezza e trasparenza sul nuovo piano industriale”, ha aggiunto Luca Sani, deputato Pd, che ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Economia.

Franco, sempre che sia presente, il 15 febbraio sarà sentito dalla commissione d’inchiesta sul sistema bancario. Montepaschi è entrata di forza in scaletta. Sarà chiamato a rispondere delle manovre dei dirigenti a lui sottostanti. Mosse, come l’incontro di una settimana fa proprio con Bastianini nel corso del quale sarebbe stata annunciata l’imminente sostituzione, che hanno dato il là al cortocircuito tra un ramo del Governo e le forze politiche. Che continuano ad appellarsi ai numeri per fortificare ancora di più la posizione dell’ad. Quelli parlano chiaro, soprattutto se messi a confronto con i dati del maggio 2020, quando Bastianini mise piede dentro Rocca Salimbeni. Nel mezzo però c’è stato il fallimento della vendita a Unicredit, uno dei desiderata del dg del Mef, Alessandro Rivera. Scampato il pericolo, il manager è ritornato in sella a Montepaschi, ma i rapporti, già freddi, a quel punto si sono azzerati. Non solo con il direttorio di via XX settembre, ma anche con Patrizia Grieco, presidente della banca ed espressione proprio del ministero. Pochi giorni ancora e ci sarà la resa dei conti.

