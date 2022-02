Rapina a Mps, tre condanne a chi aveva svaligiato la filiale di Rosia nel maggio del 2019

02 febbraio 2022 a

Sono stati condannati i tre uomini dell’hinterland napoletano finiti a processo a Siena per aver messo a segno una rapina a danno della filiale Mps di Rosia, nel comune di Sovicille, nel maggio del 2019. Ieri al tribunale di Siena si è tenuta la discussione, col collegio presieduto dal giudice Luciano Costantini, che dopo alcune ore in camera di consiglio, ha emesso i suoi verdetti.

Tutti e tre condannati gli uomini, uno dei quali a 6 anni e 9 mesi, gli altri due rispettivamente a 6 anni e 7 mesi e 6 anni e 2 mesi. Insieme a loro nella banda che commise la rapina c'era anche un quarto elemento, già uscito dal processo avendo scelto il rito alternativo. Le pene sono risultate leggermente inferiori alla richiesta avanzata dal pubblico ministero, che era di 7 anni, in quanto il tribunale ha riconosciuto il vincolo di continuità di reato. Ovvero, essendo state compiute più rapine da parte degli imputati nell’arco di dieci giorni, tra Ascoli Piceno, Vallo della Lucania e appunto Rosia, i giudici hanno cumulato le pene per tutti i colpi messi a segno.

La rapina, come si ricorda, fu messa a segno a mano armata dalla banda, travisata: a chiedere aiuto fu una dipendente che segnalò ai carabinieri tre uomini che si erano dati alla fuga dopo aver asportato del denaro dalle casse. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, i tre, prima di fare irruzione, avevano costretto una donna, che stava prelevando allo sportello, ad entrare in banca per consegnare il denaro. L’attività investigativa dei carabinieri ha condotto alla fine a identificare gli autori della rapina, che, rientrati in Campania, avevano fatto perdere le loro tracce: posti di blocco, incrocio dei dati e analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno infine permesso di arrestarli, nel giugno 2020.

Le motivazioni arriveranno entro 60 giorni: il collegio difensivo dei tre soggetti – composto dagli avvocati Luigi Poziello, Alba Lopez, Celestino Gentile e Rocco Ascanio, del foro di Napoli Nord – hanno già annunciato ricorso in Appello. Nel corso del processo i difensori avevano sempre assicurano l'estraneità dei loro assistiti dai fatti contestati, dal momento che sarebbero stati associati alla rapina in questione perché già riconosciuti come autori del colpo ad Ascoli Piceno.

