Siena, Monte dei Paschi: tutti contro l'addio di Bastianini. Giani: "Una cosa che non esiste"

02 febbraio 2022 a

a

a

Una traccia il lavoro di Guido Bastianini l’ha lasciata. Nei numeri, sicuramente, ma anche nella capacità di mostrare una banca vitale nonostante il passato. All’indomani delle voci su una sua prossima uscita da Banca Mps, la politica questo merito gliel’ha riconosciuto. Lo ha fatto da destra a sinistra senza distinzioni. Magari anche con la consapevolezza che un cambio di manico possa spalancare di nuovo le porte del mercato. “Altro che chiedergli le dimissioni: gli deve essere data davvero un’attestazione di grande fiducia per il gran lavoro – ha tuonato il governatore toscano Eugenio Giani - Chiederò un’interlocuzione con il ministro Franco, perché non deve nemmeno esistere una cosa di questo genere. Non mi sembra pensabile, possibile, credibile che dei funzionari del ministero del Tesoro (nella persona del dg Alessandro Rivera, ndr) si siano permessi di chiamare nei propri uffici l’amministratore delegato per chiedergli le dimissioni”. “Qualsiasi decisione in merito - ha aggiunto il presidente della Regione Toscana - deve essere assunta quantomeno ascoltando, come del resto ha fatto in precedenza il ministro Gualtieri, come con me ha fatto il ministro Franco a settembre scorso”.

Cambio al vertice di Banca Mps. Il Tesoro vuole sostituire Bastianini. I nomi in corsa



Diretto al bersaglio anche Matteo Salvini, leader della Lega: “La politica non può mettere in discussione l’ad di Mps, Bastianini, che ha ottenuto i migliori risultati degli ultimi anni. Il ministro Franco chiarisca: davvero è in discussione un manager che ha dimostrato che Mps può camminare?”. Non da meno il collega di partito, il senatore Alberto Bagnai: “Un’intenzione che sarebbe incomprensibile, tra l’altro in un mondo come quello delle partecipate dove in questo momento si evidenziano ben altre criticità. Va quindi assolutamente scongiurata l’ipotesi di un accanimento ideologico verso chi ha dimostrato che Mps può camminare sulle sue gambe. Chiediamo al Mef di fare chiarezza”.

Il ministro Franco lo potrebbe fare il 15 febbraio, davanti alla commissione d’inchiesta sul sistema bancario. “In quella sede ci sarà occasione per chiarire anche le strategie sulla corporate governance della banca”, ha fatto sapere la presidente Carla Ruocco. L’audizione era programmata a prescindere, anche se in quei giorni il titolare del dicastero dell’Economia è atteso da un vertice del G20 all’estero.

Monte dei Paschi, accelerazione con Draghi (ancora) al governo



Giudizio duro anche da parte di Raphael Raduzzi, deputato di Alternativa: “Invece di dichiararsi parte civile nei processi contro Viola e Profumo si preferisce silurare chi sta portando avanti un lento processo di risanamento”. Spostandosi verso il centrosinistra, non risparmia critiche Riccardo Fraccaro, deputato del M5: “Il Mef dovrebbe smentire categoricamente queste indiscrezioni: in caso contrario si darebbe l’impressione di voler indebolire e svendere Mps piuttosto che rafforzarla”. Chiarimenti sono stati chiesti anche da Andrea Marcucci, senatore del Pd: “Spero che il ministro Franco smentisca intenzioni di questo genere”. Al coro di incredulità si è unito anche Stefano Fassina, deputato di Leu: “Se fosse vero, sarebbe una richiesta davvero incomprensibile”. In questa sinfonia monocorde, parla anche Luigi De Mossi. che riconosce a Bastianini di aver lavorato per Siena. “Più dei nomi, conta il futuro del Monte dei Paschi, e in particolare, come ho più volte ripetuto, la tutela dei livelli occupazionali compreso l’indotto, il marchio, il mantenimento della direzione generale a Siena, il patrimonio artistico e immobiliare – ha sottolineato il primo cittadino -. In passato troppe volte la politica è entrata nelle questioni relative alla banca, con risultati sotto gli occhi di tutti. Sicuramente ciò che Bastianini ha fatto non può essere valutato contro la città di Siena e la banca”. Al Tesoro non sembra bastare così.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.