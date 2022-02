Banca Mps, cambio al vertice. Il Tesoro vuole sostituire Bastianini. I nomi in corsa

Aldo Tani 01 febbraio 2022 a

Le strade di Guido Bastianini e Banca Mps sono in procinto di separarsi. L'amministratore delegato avrebbe ricevuto dal direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, l'indicazione di farsi da parte. I due si sarebbero incontrati la settimana passata e il rappresentante del Mef, azionista di maggioranza di Rocca Salimbeni, avrebbe espresso al dirigente l'intenzione di cambiare rotta. Questo passaggio, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe dovuto già avvenire tempo fa, ma poi la pandemia ha ritardato il confronto. Non più di due mesi fa lo stesso Rivera, interpellato dalla commissione Finanze di Camera e Senato, aveva negato questa possibilità, smentendo le voci. Tanto che Bastianini a dicembre aveva presentato il piano industriale. Il lavoro dell'amministratore per altro era supportato dai numeri, che certificano un quadro nell'attuale fase abbastanza positivo per l'istituto di credito. In suo sostegno si era schierato anche il deputato pentastellato Riccardo Fraccaro, che aveva affermato: “L'attuale amministratore delegato sta guidando con successo l'istituto senese in una fase particolarmente turbolenta. Sostituirlo sarebbe illogico sotto ogni punto di vista”.

Non ci sono solo i dati ad aumentare il senso di stupore per la sorte di Bastiani. La sua uscita andrebbe a coincidere con una fase cruciale nel presente, ma anche per il domani, dell'istituto di credito. Rocca Salimbeni si appresta a varare un aumento di capitale da 2.5 miliardi, ma prima ancora deve ricevere il via libera delle autorità competenti sul piano industriale. A una questione complessa, non a caso i tempi di risposta dell'Europa si stanno prolungando, se ne aggiunge un'altra, se possibile, ancora più complicata. Il Tesoro è in trattativa con Bruxelles per rinegoziare la scadenza di uscita dal capitale azionario della banca. L'ipotesi è di 18-24 mesi e a questo punto, con un cambio in vertice, è logico attendersi un margine più ampio. A meno che non si voglia andare incontro subito al mercato. D'altronde, Bastianini è colui che alla fine 2020 aveva presentato il piano “Stand alone”, per altro mai preso in considerazione, per poi finire nell'ombra per diversi mesi quando Unicredit aveva avanzato mire concrete su Montepaschi nello scorso luglio. A questo proposito sarebbe stato lo stesso Rivera, che ha profonda conoscenza del dossier Mps, a gestire le trattative con Andrea Orcel, ad dell'istituto di piazza Gae Aulenti.

Negoziato poi fallito a fine ottobre. Se l'amministratore delegato ha quindi un piede fuori dalla porta, anche se da Rocca Salimbeni non sono arrivate note ufficiali in merito, più incerta è la situazione inerente al sostituto. I nomi in ballo sono quelli di Alessandro Vandelli, ex ad di Bper, Luigi Lovaglio, ex numero uno di Creval, Fabio Innocenzi, ex commissario ed ad di Carige, Victor Massiah, ex ad di Ubi, e Fabrizio Palermo, ex ad di Cassa depositi e prestiti. Nel novero dei candidati sarebbe emerso anche Fabrizio Viola, ma il suo ritorno a Siena appare quasi impossibile, anche per le vicende giudiziarie. Sul futuro di Bastianini ha chiesto chiarimenti anche Giuseppe Bivona, fondatore di Bluebell Partners, con una lettera alla Consob. Il finanziere ha espresso il desiderio che sia il Mef che Banca Mps facciano chiarezza: “Senza una motivazione adeguata, la sostituzione dell'ad sarebbe un atto in danno alle minoranze e all'interesse dei contribuenti”.

