Siena, senza vaccino oltre 11mila over 50. La Asl: "Sono quelli che rischiano di più di finire in ospedale". E ora arrivano le multe

Anche a Siena nonostante la campagna vaccinale sia partita ormai da oltre un anno, nonostante i morti e i tantissimi ricoverati per Covid, nonostante le multe che da domani arriveranno agli over 50 che ancora non si sono sottoposti alle somministrazioni per difendersi dal Coronavirus, il numero di persone che ha scelto la strada della non vaccinazione è ancora altissimo. In provincia di Siena sono ben 11.077 gli over 50 non vaccinati. Da domani, primo febbraio, riceveranno dall’Agenzia delle Entrate sanzioni da 100 euro, oltre a dover rispettare tutte le restrizioni nella vita quotidiana che da tempo e anche in futuro, sono innescate dalla loro scelta. A questo punto, infatti, il ministero della Salute segnalerà i nominativi degli over 50 non vaccinati proprio all’Agenzia delle Entrate, che provvederà a multare gli inadempienti. Chi si vedrà arrivare a casa la lettera avrà ancora dieci giorni di tempo per comunicare e mostrare alla Asl eventuali certificati che attestino la loro condizione di esenzione dall’obbligo vaccinale, in caso contrario dovranno pagare. I proventi delle sanzioni confluiranno nel fondo delle emergenze nazionali.

Questi i numeri. Gli over 50 nella provincia di Siena sono 128.900. Le persone che hanno concluso il ciclo primario di vaccinazione 117.823. In 90.880 hanno fatto anche la terza dose di richiamo, quella cosiddetta booster. In questi dati mancano coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione per motivi medici, ma il loro numero è comunque residuale e non consistente. Undicimila persone della provincia di Siena da domani saranno quindi a rischio multa. Non sono bastati gli appelli delle autorità politiche e sanitarie a convincerli, non è bastato il rischio di non poter lavorare e adesso non è stata sufficiente nemmeno la minaccia di sanzioni economiche ai loro danni per non avere rispettato l’obbligo imposto dal governo nazionale presieduto dal premier Mario Draghi. Dal 15 febbraio inoltre per i lavoratori over 50 che non sono in possesso di green pass rafforzato c’è il rischio di una sanzione che va dai 600 ai 1.500 euro. Come si nota dai report forniti periodicamente dalla Asl, nelle ultime settimane sono lievemente cresciuti, nel territorio senese, i dati relativi alle prime dosi somministrate. Tuttavia ciò è stato dovuto in minima parte ai no vax che si sono “convertiti” e ricreduti e in parte più ampia, invece, alle vaccinazioni pediatriche sulla fascia di età che riguarda i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Esprime rammarico per questi numeri il direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, che dichiara: “Abbiamo ripetuto da mesi quanto sia importante la vaccinazione per queste persone. Sono le più esposte ai rischi di ospedalizzazione . La nostra azione è sempre dettata dalle indicazioni regionali per cui ci muoviamo in sintonia con le decisioni della Regione Toscana. Abbiamo incrementato le sedi vaccinali nei territori e continuiamo a offrire a chiunque tutte le opportunità di vaccinarsi con accessi liberi senza prenotazione”. Ma tutto questo per 11 mila persone non è bastato.

