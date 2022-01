Siena, sesso a pagamento nel centro massaggi di Poggibonsi. Denunciata una coppia. I prezzi delle prestazioni

25 gennaio 2022 a

a

a

Sesso a pagamento in un centro massaggi cinese in provincia di Siena, nella zona della Valdelsa, a Poggibonsi. Ad attirare l’attenzione dei carabinieri della locale Compagnia è stata una struttura assiduamente frequentata da avventori e pubblicizzata in maniera massiccia, anche su siti internet, attraverso la pubblicazione di fotografie di avvenenti donne orientali, in pose osé, con l’evidente scopo di attirare l’attenzione dei clienti. Da qui ha preso le mosse un’articolata attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siena, con servizi di appostamento svolti con l’ausilio di telecamere, in modo da monitorare gli accessi degli avventori. Inoltre, sono state intercettate conversazioni telefoniche, tra una donna che gestiva il centro e i clienti, nelle quali venivano fissati gli appuntamenti. In alcune occasioni, veniva anche concordato il prezzo in anticipo. Queste minuziose attività hanno consentito ai militari di documentare i moltissimi ingressi quotidiani al centro, da parte di persone di ogni estrazione sociale, e di scoprire che durante le sedute le massaggiatrici, tutte di origine cinese, erano solite proporre prestazioni sessuali in cambio di cifre oscillanti dai 50 ai 100 euro.

Ricatto a luci rosse alla fidanzatina, denunciato per traffico di foto e video hard

Mettendo a posto tutte le tessere del mosaico, sono emerse le responsabilità penali a carico di una coppia orientale residente a Prato. I due periodicamente giungevano a Poggibonsi per consegnare viveri e curare i propri interessi economici illeciti, stimati in circa 30 mila euro al mese. I gestori dell’attività sono stati denunciati per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Siena ha emesso due ordinanze di misure cautelari, con obbligo di dimora nel comune pratese, nei confronti dei responsabili. Inoltre i carabinieri hanno sequestrato in maniera preventiva la stessa attività.

Arezzo, ragazza molestata in treno rintraccia aggressore: marocchino condannato a un anno per atti sessuali

Come scritto, non è il primo caso del genere. L’ultimo di cui si ha notizia risale a dicembre 2020 e ha investito un giro di prostituzione perfettamente organizzato e diramato in tutta la Regione, con sette case affittate in vari luoghi. Una era a Siena, nel quartiere di San Prospero, e una appunto a Poggibonsi, nella zona degli impianti sportivi del Bernino, dove il continuo andirivieni di persone aveva assunto proporzioni enormi. Il metodo era quello classico: un annuncio di massaggi, un numero di telefono al quale si poteva chiedere in quale abitazione effettuare l'incontro. Alla guida dell’organizzazione, anche in questa circostanza, c’erano un uomo e una donna la cui identità era coperta da false generalità e prestanome.

La banca licenzia Benny Green, la dipendente appassionata di foto hard e film a luci rosse | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.