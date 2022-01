Siena, buone notizie per il Conservatorio Franci: ok del Ministero al passaggio allo Stato

Annalisa Coppolaro 23 gennaio 2022 a

Un bel passo avanti per il Conservatorio Franci: la statizzazione non è più solo un'utopia. L'istituto di alta formazione musicale, infatti, ha ottenuto il punteggio necessario per accedere alla lista ministeriale dei soggetti idonei per il passaggio allo Stato. Procede quindi un processo per il quale in Italia, nel 2017, vennero gettati a livello legale i presupposti necessari. Diversi istituti sono in attesa di questa conferma, e il Rinaldo Franci mostra di avere le caratteristiche necessarie.

“Il ministero dell’Università e della ricerca - fanno sapere dalle stanze della scuola di musica - ha comunicato la conclusione della valutazione delle istanze di statizzazione degli Istituti Afam e il Conservatorio senese è risultato idoneo al proseguimento del processo di statizzazione, che è entrato nella sua ultima fase. Il nostro inserimento nella lista ministeriale dei soggetti idonei è un passo in avanti decisivo per raggiungere un obiettivo importante per il Franci e per tutta la comunità senese. Ora siamo in attesa della nota ministeriale con la bozza dello schema di convenzione sugli impegni assunti da parte delle istituzioni e degli enti locali coinvolti nell’istanza di statizzazione. Siamo al lavoro con il Comune per il felice esito della procedura”. Come facilmente immaginabile, la notizia è stata accolta con grande soddisfazione da docenti, studenti e da tutto l'organico. In termini pratici, intanto, il fatto che all'istituto sia stato attribuito il punteggio sufficiente per ottenere la statizzazione vuol dire che ci sono ottime premesse. Il voto infatti viene calcolato sulla base non solo delle strutture dove si svolgono le lezioni, ma anche e soprattutto sulla base dei programmi, del livello accademico, dei progetti e di tutto quello che l'Istituto sta portando avanti in termini di preparazione musicale, di progetti, di attività connesse ai corsi accademici e molto altro. E il Franci questi requisiti ha mostrato di averli, visto che un passo avanti decisivo è stato fatto verso la statizzazione.

In pratica, se il Franci passasse allo Stato, sarebbe la fine di una preoccupante instabilità che dura da diverso tempo a livello finanziario. Lo Stato già finanzia in parte il Franci, ma i fondi non sono esclusivamente governativi, come noto. Il Comune e altri organi sono parte integrante della base finanziaria su cui il Conservatorio può costruire i propri progetti e, negli ultimi tempi, non è più risultato chiaro se i fondi potessero ancora arrivare ed essere sufficienti a coprire le spese di gestione di una scuola di musica talmente importante, che ha molte voci in bilancio. Un passaggio allo Stato vorrebbe dire finalmente la fine dell'incertezza e l'inizio di un percorso dove il sostegno economico esclusivamente statale rappresenta il trampolino di lancio per valorizzare tutte le attività di questa antica e prestigiosa realtà musicale senese, riflettendosi quindi anche su Siena e sul suo prestigio. Con i fondi statali aumenterebbero gli studenti, già numerosi e provenienti da tante regioni d'Italia e anche da oltre confine, e il conservatorio potrebbe permettersi ulteriori docenti, corsi accademici, iniziative, concerti, collaborazioni, e tutto un percorso di attività all'avanguardia, divenendo sempre più internazionale, con ricadute economiche positive sull'intera città. Quindi sarebbe la fine dell'incertezza e della paura per chi già studia nelle sue aule, per i docenti, per futuri iscritti, e l’inizio di una nuova entusiasmante stagione per il Franci, e anche per il polo musicale di cui il conservatorio, insieme all'Accademia Chigiana e al Siena Jazz, è parte vitale e in crescita costante.

