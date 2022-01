Lavoro, All'Antico vinaio assume 50 dipendenti. Ecco dove e come fare per candidarsi

06 gennaio 2022 a

In una fase come quella attuale, non è una notizia di secondaria importanza quella di una azienda che assume. All'Antico Vinaio di Firenze, catena di locali di ristorazione veloce e tradizionale, allarga il proprio organico di ben cinquanta dipendenti. Tra il 25 gennaio e l'8 febbraio verranno effettuate le assunzioni per i sette punti vendita in Italia, tra cui Firenze, Roma e Milano. Complessivamente i lavoratori diventeranno quasi 200 ed entro la primavera un nuovo punto vendita di schiacciate sarà aperto in piazza San Marco. Un altro ancora il titolare, Tommaso Mazzanti, lo vorrebbe aprire nella zona di Santa Maria Novella, sempre a Firenze. E' ancora alla ricerca dei locali adatti.

Sono stati i quotidiani fiorentini a riportare la notizia, svelando che entro l'anno aprirà anche All'Antico Vinaio di Los Angeles. Per ora le assunzioni sono solo nei negozi italiani: una a Milano, due a Roma e per adesso cinque a Firenze (quattro nella storica strada di Santa Croce e una al centro commerciale de I Gigli). Ma nel frattempo stanno aumentando anche le aperture e molto presto servirà personale per almeno altri due punti vendita, di cui uno in una nuova città che ancora non è stata svelata.

I colloqui e le selezioni per le assunzioni si terranno negli uffici dell'azienda, a Firenze, vicino a Ponte Vecchio, il 25 gennaio. Occorre tenere d'occhio i profili social de All'Antico Vinaio per capire come proporre la propria candidatura, oltre agli orari e ad eventuali ulteriori dettagli. Il primo febbraio è in programma la selezione a Roma e l'8 quella a Milano. Ma non è finita. L'azienda pensa sempre più in grande e sta valutando l'ipotesi di aprire anche in Francia e negli Emirati Arabi, rispettivamente a Parigi e a Dubai. In definitiva una catena in piena crescita nonostante le attuali difficoltà legate alla pandemia.

