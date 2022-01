Siena, focolaio di fine anno alla Rsa Beccafumi. Buono il bilancio delle strutture gestite da Asp Città di Siena

06 gennaio 2022 a

Dal primo gennaio 2021, data di inizio delle vaccinazioni degli ospiti e degli operatori delle Rsa italiane, nelle strutture di ospitalità gestite da Asp Città di Siena (Rsa per anziani e per malati di Alzheimer), vi sono stati zero decessi per Covid 19 tra ospiti e operatori. Nel 2021 si sono registrati focolai da Covid 19 in cinque Rsa, tutti gestiti in sicurezza con procedure specifiche; 69 gli ospiti risultati positivi, di cui solo 3 hanno avuto bisogno di essere trasferiti in ospedale, mentre gli altri si sono rivelati quasi tutti asintomatici. Oltre 15 mila i tamponi di monitoraggio effettuati regolarmente agli ospiti e agli operatori sotto la supervisione del Servizio Sanitario Regionale. Attualmente, invece, c’è un focolaio in corso nella Rsa D. Beccafumi. Dal 29 dicembre ci sono 19 positivi su 28 ospiti totali della struttura, tutti senza o con pochissimi sintomi.

A seguito del monitoraggio del focolaio, il numero dei positivi è diminuito a 18. Asp Città di Siena, che gestisce 10 strutture di ospitalità per un totale di circa 350 ospiti costituendo una delle realtà più grandi a livello regionale, si colloca perfettamente in linea con i dati riportati dall’importante studio di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità, a cui hanno aderito ben 845 strutture residenziali, di cui 361 Rsa, circa la metà toscane. Lo studio ha evidenziato tra gli ospiti delle strutture un progressivo calo di casi e decessi Covid a partire dal mese di gennaio 2021 fino quasi all’azzeramento nel corso dell’anno. Analogo l’andamento dell’incidenza di casi di Covid tra gli operatori sanitari delle medesime strutture residenziali. In tale contesto, numeri e dati alla mano, Asp Città di Siena è stata tra le prime strutture regionali a riaprire alle visite dei familiari degli ospiti, dapprima con le stanze degli abbracci inaugurate nel marzo 2021, e poi con la totale riapertura avvenuta nel corso dell’estate 2021.

Durante i mesi estivi è stato possibile infatti organizzare le visite dei familiari all’interno delle strutture residenziali e al contempo le uscite degli ospiti che così hanno avuto la possibilità sia di uscire che di rientrare in famiglia. Dall’estate 2021 Asp è stata inoltre tra le prime strutture pubbliche a livello italiano a gestire in sicurezza le visite nelle strutture residenziali attraverso il www.asp.siena.it/ che consente di prenotare in totale autonomia le visite in qualsiasi struttura. Portale usato anche dai cittadini per prenotare tamponi antigienici rapidi e vaccini Covid nelle farmacie comunali di Siena, anch’esse gestite da Asp Città di Siena.

