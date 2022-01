Siena, delusione tra i commercianti per gli acquisti di Natale: "Speravamo meglio". Ora i saldi

03 gennaio 2022 a

A Siena e provincia per il commercio un Natale sotto le aspettative ma comunque soddisfacente. È questo il quadro della situazione che fa Riccardo Ghini, presidente di Federmoda – Confcommercio, dell’andamento degli acquisti in questo periodo. “È inutile nasconderselo – spiega – le aspettative erano alte, qualcuno parlava addirittura di un +10% rispetto al 2019, di conseguenza c’era anche molta attesa. Devo anche dire che le aspettative, fino a un certo punto, sono state rispettate: fino agli ultimissimi giorni prima di Natale le cose andavano bene. Poi, purtroppo, siamo stati colpiti da una violenta ondata di Covid e questo ha frenato moltissimo il commercio”. “Ancora i dati sono in elaborazione – dice Ghini – ma se mi devo sbilanciare credo che i numeri saranno molto simili, se non uguali a quelli del 2019”. “Rispetto al 2020, – continua il titolare di Ghn – il dato è ottimo, ma è ovvio che non bastano questi frangenti a guarire le ferite che la pandemia ha inferto al commercio negli ultimi due anni. Parliamo di un buon risultato che però non cancella nulla”. “Da questo punto di vista – aggiunge –, devo constatare con un po’ di amarezza che troppo spesso noi commercianti siamo lasciati a noi stessi. Il settore moda si impegna e acquista merce con svariati mesi di anticipo, investimenti che si traducono in perdite importantissime e a lungo raggio se siamo costretti a rimanere chiusi”.

“La voglia di tornare alla normalità – racconta ancora – c’era e si è vista. Chi ha sofferto maggiormente sono stati i negozi del centro città che hanno inevitabilmente accusato l’assenza di turismo. Al contrario, i negozi nelle zone commerciali e più periferiche sono andati meglio”. Adesso l’attesa è per i saldi, che per la prima volta ha visto un’alleanza tra le regioni italiane: partiranno mercoledì 5 gennaio sulla quasi totalità del territorio italiano, fatta eccezione per Basilicata e Sicilia che hanno anticipato a ieri, la Valle d’Aosta che parte oggi e le province autonome di Bolzano e Trento che invece posticipano all’8 gennaio. “Una scelta fatta – come spiega Ghini – per evitare il pendolarismo del saldo. Il nostro sforzo come categoria è stato quello di sensibilizzare le regioni per trovare una data il più possibile uniforme per evitare una concorrenza tra regioni che sarebbe quantomeno antipatica in periodo di pandemia”. “Una soluzione – dice Ghini – che aiuta tutti: noi e il consumatore”.

Una visione diversa quella di Confesercenti che parla di “una doccia gelata” per il terziario commerciale e turistico della provincia. “La situazione era soddisfacente fino al 25 dicembre – ha detto Leopoldo Pasquini, presidente di Assogrossisti Confesercenti Siena –, poi i numeri sono precipitati. Per il nostro anello commerciale credo saremo attorno ad un -70%”. “La variabile Omicron comporta la necessità di nuovi interventi, occorre prenderne atto – aggiunge Leonardo Nannizzi, presidente provinciale di Confesercenti – per ristabilire fiducia appena possibile ma anche per prorogare almeno fino a giugno il termine degli ammortizzatori sociali di emergenza, per questo settore, e nuove misure di sostegno perché questi da soli non basteranno a coprire i costi fissi e le diseconomie che queste imprese continueranno a patire anche dopo le festività, che non saranno state come nelle previsioni”.

