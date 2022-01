Covid, in Toscana altri sei morti. Aumentano positivi, ricoveri e pazienti in terapia intensiva

02 gennaio 2022 a

Aumentano ancora i contagi in Toscana e purtroppo si registrano ancora sei morti. Sono 6.367 i nuovi casi ufficializzati nel bollettino regionale diffuso nella giornata di oggi, domenica 2 gennaio. L'età media è dei positivi è di 39 anni, quella delle vittime, invece, di 71.2. Crescono anche i ricoveri che attualmente sono 780 (+46 il saldo tra ingressi e uscite rispetto a ieri, +6,3%) di cui 85 in terapia intensiva (+4). Le vittime oggi sono delle province di Firenze (2), Lucca (2), Prato e Pistoia, un uomo e cinque donne.

Il totale dei morti dall'inizio della pandemia sale quindi a 7.568. Dal punto di vista territoriale le vittime sono così suddivise: 2.422 a Firenze, 667 a Prato, 707 a Pistoia, 553 a Massa Carrara, 720 a Lucca, 766 a Pisa, 441 a Livorno, 570 ad Arezzo, 385 a Siena, 239 a Grosseto. 98 persone, invece, sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il numero complessivo dei positivi diventa quindi 402.960, l'aumento percentuale rispetto al giorno precedente è dell'1.6%. Il bollettino registra inoltre 440 guarigioni nelle ultime 24 ore. Il numero delle persone che hanno superato il Covid sale a 300.595 (74,6% dei casi), mentre gli attualmente positivi diventano 94.797, +6,7%. Oltre ai 780 ricoverati, le altre 94.017 persone contagiate sono in isolamento nella propria abitazione. La Regione precisa che presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere oppure sono prive di sintomi. 49.035 persone (-1.528 su ieri, pari al -3%), invece, sono anch'esse isolate, in sorveglianza attiva per aver avuto contatti con persone risultate contagiate.

La Toscana si trova al nono posto in Italia come numero di casi. Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato, Pistoia, Firenze, la più bassa è Grosseto. Di seguito i casi attuali di positività sul territorio divisi per Asl: Centro (3.294 casi): 115.932 i casi complessivi a oggi a Firenze (2.413 in più rispetto a ieri), 34.271 a Prato (+371), 36.155 a Pistoia (+361); Nord Ovest (1.622): 20.290 a Massa (+319), 40.165 a Lucca (+495), 46.401 a Pisa (+713), 29.510 a Livorno (+244); Sud Est (1.451): 36.868 ad Arezzo (+607), 26.413 a Siena (+627), 16.400 a Grosseto (+217).

