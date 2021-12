Siena, pioggia di disdette per i cenoni di Capodanno: - 60%

Emanuele Giorgi 30 dicembre 2021 a

“Nella provincia di Siena il quadro della situazione è critico, le disdette sono tra il 50% ed il 60% rispetto alle prenotazioni che avevamo”. Sono le parole che Marco Cioni ha scelto per descrivere la situazione dei ristoranti su Siena e provincia in vista del cenone del 31 dicembre. Cioni, presidente di Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) – Confcommercio Siena, fa il punto della situazione sulla sua categoria: “I cenoni sono stati confermati solo in parte, bene o male saranno fatti, ma la situazione è di una assoluta insensibilità del governo che si aggiunge a una crisi ormai piena”. “Il discorso – spiega il titolare del ristorante Il Sasso – non vale solo per i ristoranti ma anche per bar, catering e tutti coloro che fanno parte di questo comparto. Senza dimenticare che dietro di noi c’è tutta una filiera molto lunga: l’insalata che arriva nel piatto dei nostri clienti parte dal contadino e passa attraverso tanti intermediari, ma potremmo dire lo stesso anche per pane, vino, carne e quant’altro”.

“A rendere la situazione ancora più amara – aggiunge Cioni – c’è il fatto che siamo accusati di essere locali pericolosi ma la verità è che personalmente, in 18 mesi, non ho mai saputo di un mio cliente diventato positivo. I nostri ristoranti sono sempre igienizzati, con distanziamento sociale e mascherine obbligatorie. Inoltre sono tante le persone che non andando al ristorante preferiscono fare le cene in casa: ho saputo di alcune pizzerie che ricevono ordini anche per 20 o 25 pizze da consegnare tutte allo stesso indirizzo. Lì il Covid non c’è?”. “Fino alla prima quindicina di dicembre le cose andavano bene – chiosa il presidente di Fipe – ma l’avvento della variante Omicron ci ha assestato un duro colpo. Per quanto ci riguarda noi vorremmo far capire che non siamo un settore accessorio o non indispensabile e che sono tantissime le famiglie che vivono grazie al settore terziario”.

Di parere analogo anche Michiele Vitale, presidente di Fiepet (Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici) Confesercenti Siena e titolare del ristorante Da Michele. “Una situazione chiaramente drammatica – dice Vitale – con le disdette che ammontano alla metà delle prenotazioni. Io stesso ne ho ricevute centinaia in meno di una settimana. Devo registrare che tante persone sono state fermate non tanto dal Covid, quanto dalla paura di contagiarsi: quel poco di turismo che avevamo visto riprendersi a inizio mese si è completamente paralizzato a partire dalla settimana antecedente al Natale”. “Per quanto mi riguarda – spiega – è importante che i ristoratori facciano fronte comune e si facciano vedere coesi, senza che nessuno voglia fare il furbetto. Il Governo, con l’articolo 6 del decreto-legge che ha approvato, ha voluto mettere uno stop agli eventi. Sarebbe una cosa tanto ingiusta quanto grave vedere ristoranti e bar trasformarsi in discoteche e sale da ballo clandestine. Proprio a questo proposito – conclude – ho avuto modo di parlare con la Prefettura, che mi ha assicurato che l’attenzione sarà massima e i controlli stringenti”.

