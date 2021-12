Banca Mps, ora regna il silenzio. I segnali dell'Europa e la fiducia di Mario Draghi. Scadenza fantasma

Aldo Tani 30 dicembre 2021 a

a

a

Un solo tratto distintivo, il silenzio. Quello calato su Banca Mps, che dopo mesi vissuti ad alta intensità, sembra essere entrata in una bolla. Eppure, le questioni irrisolte non mancano. A partire dai negoziati con l’Europa per l’uscita del Tesoro dal capitale azionario. La data concordata in origine sarebbe stata quella del 31 dicembre, ma è evidente che questo passo indietro non ci sarà. Le autorità europee tuttavia non hanno mai dato il via libera ufficiale alla proroga e anche se l’interlocuzione tra Roma e Bruxelles è andata avanti, è surreale l’assenza di indicazioni temporali sul nuovo accordo. Soprattutto alla luce della fermezza dimostrata anche recentemente da Margrethe Vestager. “Gli Stati membri hanno la facoltà di proporre modifiche ai loro impegni – aveva affermato il commissario europeo per la concorrenza, rispondendo a un’interrogazione del coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani - In seguito, la Commissione valuta se le modifiche proposte siano giustificate e bilanciate da misure capaci di mantenere l’equilibrio della decisione iniziale in materia di aiuti di Stato e di garantire la compatibilità di tali aiuti. Spetta pertanto all’Italia proporre modalità di uscita, tenendo conto degli impegni assunti nel 2017”.

Vestager risponde a Tajani: "E' l'Italia a dover proporre le soluzioni per Banca Mps"

In assenza di una soluzione definitiva, il Governo ha scelto comunque di prendere tempo. Fiducioso che dall’Europa arrivasse un po’ di comprensione, visto il momento storico. A garanzia di tutto poi c’è sempre l’autorevolezza del premier Mario Draghi, che non a caso, nella conferenza di fine anno sulla questione si è sbilanciato: “La pandemia ha cambiato molto le regole sugli aiuti di Stato, non solo quelle di bilancio. Non credo dunque che anche sul fronte Mps ci siano difficoltà”. Parole che potrebbero aver scaldato molti cuori, non solo a Siena e dintorni. Sicuramente hanno fatto breccia nell’associazione Confronti, che le ha rilanciate.

Dirigenti e direttori di Banca Mps a processo per la truffa dei diamanti: vendevano ai clienti a prezzi gonfiati

“Mario Draghi ha detto una cosa importante: il quadro è cambiato e le risorse che lo Stato mette in Mps non possono essere considerati aiuti di Stato – ha evidenziato in una nota il sodalizio - Dunque, da qui dobbiamo ripartire. Dalla certezza che il futuro di Mps si organizza su regole nuove, post pandemia. Rifiutando, ovviamente, spezzatini o acquisizioni che pregiudichino l'autonomia dell’istituto. Ma anche quelle idee balzane di un Monte ‘banchina’ regionale, accarezzate anche dal presidente della Regione Toscana. E che Bini Smaghi aveva opportunamente liquidato come strutturalmente non sostenibili”.

Banca Mps, le paure per il taglio dei dipendenti: "Il governo si attivi per tutelare l'occupazione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.