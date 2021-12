Covid, alle Scotte 46 pazienti ricoverati. In 32 non sono vaccinati

Carlo Pellegrino 29 dicembre 2021 a

Il Covid continua a tenere in trappola Siena. Ieri, martedì 28 dicembre, altri 231 contagi ufficializzati dalla Asl Toscana Sud Est e un potenziale problema in vista della riapertura delle scuole. Ci sono infatti una cinquantina di autisti di Autolinee Toscane in malattia e con questi numeri preoccupano i trasporti. Ne ha parlato anche il presidente dell’azienda, Gianni Bechelli, confermando che i report più preoccupanti, in Toscana, riguardano “Siena e la costa da Pisa a Carrara”, con una “tendenza di aumento degli autisti assenti per malattia, spesso legata al Covid”.

“Se i contagi e le conseguenti quarantene aumenteranno – ha aggiunto – c’è il ragionevole rischio che sarà molto difficile garantire il servizio al massimo livello, quando riapriranno le scuole, il 7 gennaio”. Ieri per la Asl 231 contagi in provincia di Siena, con 25 comuni colpiti. Per la Regione, invece, 539. Perché questa differenza? Perché, come spiegato dall’azienda sanitaria negli ultimi due giorni, l’esagerata quantità di tamponi da processare e l’altrettanto elevato numero di casi da aprire, comunicando la positività al contagiato e la quarantena ai contatti stretti, sta mandando in tilt la macchina. Che non riesce, pur con l’aumento di personale nei giorni di festa, a far fronte a questa mole di lavoro.

D’altra parte i numeri sono fuori controllo. Gli attualmente positivi sono nettamente più di duemila, le persone in quarantena ormai quasi 5mila. Per farsi un’idea del tipo di pressione per il sistema sanitario, nella settimana che va dal 20 al 26 dicembre in tutta l’area vasta (Siena, Grosseto e Arezzo) sono stati effettuati 29.397 tamponi molecolari e 48.451 test rapidi. Nella prima settimana di dicembre, con le scuole aperte e il sistema di controllo per gli studenti a pieno regime, i molecolari erano stati 17.701 molecolari e i rapidi 38.128. I contagi accertati sono passati da 1.054 a 3.375, più del triplo. La situazione all’ospedale Le Scotte di Siena, fortunatamente, per il momento non precipita, anche se ci sono stati sei nuovi ingressi, facendo salire a 26 il totale degli ultimi cinque giorni. Merito del policlinico che riesce a garantire un turnover importante: ieri quattro dimissioni, così i pazienti in cura salgono solo di due unità. Ora sono 46, di cui sei in terapia intensiva, 36 nel setting di media intensità, due in degenza ordinaria e due in area Covid pediatrica. Due bambini, quindi, sono stati ricoverati. Dei 46 pazienti, 14 sono vaccinati: tra gli under 18 due malati, tra 19 e 34 anni quattro ricoveri, di cui un vaccinato; tra 35 e 49 anni cinque ricoveri, di cui un vaccinato; tra 50 e 64 anni 15 ricoveri, di cui sei vaccinati; tra 65 e 79 anni nove ricoveri, di cui tre vaccinati; tra gli over 80 11 ricoveri, di cui tre vaccinati.

